"Jetzt ist alles möglich": Hainer glaubt an Bayern-Coup gegen Barcelona

Bayern-Präsident Herbert Hainer spricht in der AZ über den nächsten Coup der Basketballer gegen den FC Barcelona und das entscheidende fünfte Spiel. Er sagt: "Ins Final Four zu kommen, wäre Wahnsinn."

München - Nachdem der 59:52-Sieg der Basketballer des FC Bayern gegen Barcelona feststand und Marko Pesic den Spielern auf dem Spielfeld gratuliert hatte, schaute er sich um. Als der suchende Blick des FCBB-Geschäftsführers den von Herbert Hainer schließlich fand, ging dessen rechter Daumen nach oben. Pesic lief zum Bayern-Präsidenten und beide umarmten sich freudestrahlend. Nach einem kurzen Gespräch schickte Hainer Pesic dann wieder mit einem Klaps auf die Schulter zurück ins Jubeltreiben auf dem Parkett.

Entscheidungsspiel am Dienstag in Barcelona

Die Freude über den nächsten ganz großen Coup, der den Bayern-Basketballern am Freitagabend im Audi Dome gelungen war, war auch für die Verantwortlichen überwältigend. Denn damit hat der FCBB die Best-of-five-Viertelfinalserie der Euroleague-Playoffs nun tatsächlich zum 2:2 ausgeglichen und ein alles entscheidendes Spiel gegen den großen Titelfavoriten erzwungen, das am Dienstagabend (20 Uhr/MagentaSport) in Barcelona ausgetragen wird.

"Die Mannschaft hat enorm gekämpft, super gespielt, exzellent verteidigt", schwärmte Hainer von einer "unglaublichen Leistung" sowie der "fantastischen Stimmung im Audi Dome" und fasste im Gespräch mit der AZ zusammen: "Das war wirklich einer der schönsten Abende, die ich hier verbracht habe."

Bayern-Präsident Hainer: "Das hat uns keiner zugetraut"

Dabei standen die Bayern nach der 66:75-Heimniederlage am Mittwoch schon vor dem Aus. "Ein tolles Comeback", sagte Hainer: "Da kann man nur sagen: Chapeau, Hut ab! Das hat uns keiner zugetraut gegen Barcelona, die wahrscheinlich beste Mannschaft in Europa. Jetzt ist am Dienstag alles möglich."

Die Bayern, die am Sonntagabend gegen Würzburg (92:57) noch ihren Verpflichtungen in der BBL nachkommen mussten, dürfen also weiter von der ersten Teilnahme am Final-Four-Turnier, das vom 19. bis 21. Mai in Belgrad ausgetragen wird, träumen.

Präsident Herbert Hainer (l.) und Geschäftsführer Marko Pesic jubeln. © sampics/Augenklick

Wie schon im Vorjahr, als der FCBB nach einem 0:2-Rückstand gegen Olimpia Mailand noch das Entscheidungsspiel erzwungen hatte, das erst mit dem letzten Wurf verloren ging. "Wir haben nix mehr zu verlieren. Die Mannschaft hat schon so viel Respekt verdient, dass sie überhaupt in ein fünftes Spiel kommt. Wir können eigentlich nur noch gewinnen", sagte Hainer.

"Wir haben alle Möglichkeiten!"

Auch er weiß, wie schwer diese Aufgabe für die Münchner werden wird. Als klaren Außenseiter sieht Hainer seine Bayern aber längst nicht mehr. "Wir haben ja in Spiel zwei (90:75; Anm. d. Red) schon gezeigt, dass wir auch in Barcelona gewinnen können", sagte der Bayern-Präsident und ergänzte: "Wir haben jetzt alle Möglichkeiten!"

Und was, wenn Bayern die Sensation am Ende wirklich gelingt? "Das wäre natürlich schon ein wahnsinniger Schritt, weil wir in unserer Planung eigentlich noch nicht so weit sind", sagte Hainer: "Wir wollen in die europäische Spitze und bauen das sukzessive auf. Wenn wir jetzt schon ins Final Four kommen, wäre das natürlich Wahnsinn, grandios."

Eine "Mannschaftsleistung wie im Traum"

Auch für Andrea Trinchieri. "Wenn dein Team in einem Alles-oder-Nichts-Spiel so antwortet, ist die Grenze der Himmel", sagte der Chefcoach des FCBB: "Ich weiß, was am Dienstag kommt, wer der Favorit ist, aber niemand wird uns das Privileg mehr nehmen, dieses Spiel spielen zu können - im Rachen des Hais."

Allein mit dem erneuten Erreichen dieses finalen Showdowns "haben wir als Organisation schon jetzt einen riesigen Schritt nach vorne gemacht". Das sieht Pesic ähnlich. "Wir haben in den beiden letzten Jahren überperformt", sagte der 45-Jährige und sprach von einer "Mannschaftsleistung wie im Traum. Jetzt schauen wir, was wir damit am Dienstag anfangen können." Der Traum lebt!