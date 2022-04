Bayerns Basketballer schlagen Barca und erzwingen Spiel fünf

FC Bayern Basketball besiegt den Titelfavoriten FC Barcelona mit 59:52 und gleicht damit die Serie zum 2:2 aus.

München - Die Euroleaguereise der Basketballer des FC Bayern geht weiter! Mit einem 59:52-Heimsieg in Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie haben die Münchner das vorzeitige Aus abgewendet und den 2:2-Ausgleich erzielt.

Dienstag fällt die Entscheidung in Barcelona

Damit kommt es nun in Barcelona zum alles entscheidenden fünften Duell. Der Sieger qualifiziert sich für das Final-Four-Turnier, bei dem von 19. bis 21. Mai in Belgrad der Champion der europäischen Basketball-Königsklasse ermittelt wird.

Die Bayern führten gegen den spanischen Titelfavoriten schon zur Halbzeit mit 36:25. Nach dem Seitenwechsel ließen sie dann erst nach über fünfeinhalb Minuten wieder die ersten Punkte für die Gäste zu. So bauten sie ihren Vorsprung im dritten Viertel weiter aus. Den ließen sie sich dann auch im Schlussviertel, in das sie mit 50:34 starteten nicht mehr nehmen.

Bayern-Präsident Hainer: "Wir haben jetzt alle Möglichkeiten!"

Die Bayern dürfen damit weiter von ihrer ersten Teilnahme am Finalturnier der Euroleague träumen, was bisher noch keiner deutschen Mannschaft gelungen ist. "Wir haben ja schon gezeigt, dass wir auch in Barcelona gewinnen können", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer unmittelbar nach der Partie zur Abendzeitung: "Wir haben jetzt alle Möglichkeiten!"