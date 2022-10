Hunter-Schock und Freiwurf-Drama bei FC Bayerns Basketballern

Center verletzt! Bayerns Basketballern gehen die großen Männer aus. 81:83 gegen Mailand.

München - Und jetzt auch noch Othello Hunter! Sieben Minuten vor der Halbzeit, die Bayern-Basketballer führten gegen Olimpia Mailand mit zehn Punkten, griff sich der Center hinten an den linken Oberschenkel. Verletzt beim Abbremsen in der Offensive! Schmerzverzehrt am Boden. Hunter humpelte in die Kabine – und kam nicht mehr zurück.

Verletzungsschock: Dem FC Bayern Basketball gehen die großen Männer aus

Hunter ist nach Augustine Rubit der zweite Pfeiler unter dem Korb der Bayern, der sich in dieser Woche verletzt hat. Dem FCBB gehen die großen Männer aus. Sollte sich beim Doc nach einigen Tagen Ruhe der Verdacht auf Muskelbündelriss bestätigen und ein Ausfall Fakt werden, kommt Der FC Bayern nicht herum, Ersatz zu holen.

Mit Freddie Gillespie steht nur noch ein gesunder Riese des Stammaufgebots zur Verfügung. Um ihm Verschnaufpausen zu geben, stellte Trainer Andrea Trinchieri gegen Mailand Niklas Wimberg auf die Center-Position. Der sagte bei MagentaSport, er spiele "alles, was dem Team hilft. Wenn's die Position fünf ist, ist's die Fünf. Vier, drei, was auch immer."

Der Notnagel-Center erledigte seine Rolle mit Mumm – wie die gesamte Aufstellung der Bayern.

Im Schlussviertel zahlten beide Teams der Englischen Woche sichtbar Tribut

Paul Zipser, der über 24 Minuten spielte (gegen Barcelona waren es keine vier) und auftrumpfte wie vor seiner Hirn-OP meinte: "Gerade heute, wenn wir in der Rotation schlecht besetzt sind, tut es gut, dass, wenn man muss, man auch da ist." Und den "ganz klaren Plan", den er teils in der Offensive vermisst hatte, habe sein Team diesmal gehabt. Weil der Aufbau endlich lief.

Während am Donnerstagabend in der Olympiahalle die Backstreet Boys die Musik machten, waren es neun Kilometer südlich im Audi Dome Bayerns Backcourt Boys, also die kleinen Positionen. Zehn Assists notierte die Statistik in der ersten Halbzeit. Die kleine Aufstellung kam in einen 9:0-Lauf, führte nach drei Vierteln mit 66:63.

Doch im Schlussviertel zahlten beide Teams der Englischen Woche sichtbar Tribut. Die "Crunch-Time" wurde zur Fingernägelkau-Time. Mailand führte, dann traf Vladimir Lucic einen Dreier – 79:77. Doch 20 Sekunden später musste der Bayern-Leitwolf foulbelastet raus. Olimpia drehte die Partie, führte mit 81:82, schlamperte aber zweimal. Nach einem Airball von Cassius Winston rutschte dem vierfachen Euroleague-Sieger Kyle Hines der Ball durch, dann foulte Billy Baron zur Überraschung aller Nick Weiler-Babb.

Bayern-Coach Trinchieri: "Wir haben ein großartiges Spiel gespielt"

3,8 Sekunden vor Ende hatte Bayerns Guard den Sieg in Händen. Oder zumindest den Ausgleich. Der sonst sichere Schütze traf aber keinen der beiden Freiwürfe. Zipsers Notwurf übers ganze Feld zum Buzzerbeater nach Mailänder Freiwürfen - ging so knapp daneben, dass Zipser meinte: "Mein Herz ist kurz stehengeblieben."

Ein Abend wie ein Schlager der Backstreet Boys: Quit playing games with my heart – hör auf, mit meinem Herzen Spielchen zu spielen. Und so hieß es am Ende: 81:83, vierte Euroleague-Pleite. "Wir haben, aller Widrigkeiten zum Trotz, ein großartiges Spiel gespielt", sagte Trinchieri. Weiter geht's für die Bayern dann am Samstag, 20.30 Uhr, bei den Towers Hamburg.