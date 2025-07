Xavi Simons erneut Thema: Schlägt der FC Bayern im zweiten Anlauf zu?

Der FC Bayern ist weiter dringend auf der Suche nach Verstärkungen in der Offensive. Mit Xavi Simons rückt jetzt ein Bundesliga-Star in den Fokus, der in der Vergangenheit bereits Thema in München war.

10. Juli 2025 - 15:55 Uhr

Leipzigs Xavi Simons ist erneut im Fokus des FC Bayern. © IMAGO/motivio