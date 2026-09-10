"Würde mir alles bedeuten": Neuer verrät letzten großen Traum beim FC Bayern
Das erste Mal vergisst man nie - erst recht, wenn man es lange so dicht vor Augen hatte. Manuel Neuer debütierte am 18. September 2007 für den FC Schalke 04 in der Champions League, es gab ein 0:1 gegen den FC Valencia, an Neuers Seite spielten unter anderem Gerald Asamoah, Kevin Kuranyi und Heiko Westermann. Ewig her, doch Neuer wird diese Partie nie vergessen. Nicht unbedingt deshalb, weil er vor dem entscheidenden Tor von David Villa patzte. Sondern eher, weil sich für ihn ein Traum erfüllte: In den Jahren zuvor hatte er im Schalke-Internat mit Blick auf die Arena gewohnt, im Königsklassen-Finale 2004 zwischen Porto und Monaco (3:0) war er Balljunge. Und dann durfte er endlich selbst zwischen den Pfosten stehen.
Neuer und der letzte große Anlauf
Für Neuer war es der Beginn einer großen Karriere in der Champions League, die im Juni 2027 mit seinem dritten Titelgewinn nach 2013 und 2020 enden soll. "Es ist unser großes Ziel, Champions-League-Sieger zu werden. Es würde mir persönlich alles bedeuten, wenn es das dritte Mal der Fall wäre", sagte Neuer vor dem Auftakt dieser Königsklasse-Spielzeit gegen FK Bodø/Glimt aus Norwegen.
Er trete die Saison "mit allen möglichen Zielen an, die wir erreichen können", ergänzte Neuer: "Ich glaube, dass wir das in unserer Mannschaft drin haben. Das war ein Grund, warum ich dabei geblieben bin. Ich weiß, dass alles drin ist mit dieser Mannschaft, mit dem Trainerteam und dem Spirit, den wir in der Mannschaft haben."
Auf den Spuren von Sepp Maier
Neuers finaler Traum - er soll sich am 5. Juni im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid erfüllen. Damit würde der 40-Jährige zu Sepp Maier aufschließen, der dreimal den Henkelpott mit dem FC Bayern holte (1974, 1975, 1976). Sechs weiteren Torhütern gelang dieses Kunststück: Keylor Navas (Real Madrid: 2016, 2017, 2018), Iker Casillas (Real Madrid: 2000, 2002, 2014), Juan Alonso (Real Madrid: 1956, 1957, 1958), Ray Clemence (FC Liverpool: 1977, 1978, 1981), Heinz Stuy (Ajax Amsterdam: 1971, 1972, 1973) sowie Víctor Valdés (FC Barcelona: 2006, 2009, 2011).
Neuer würde seine grandiose Karriere krönen und danach wohl zurücktreten. "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte er im Juli im Trainingslager am Tegernsee. Was Neuer optimistisch stimmt, sind die Erfahrungen der ersten beiden Spielzeiten unter Trainer Vincent Kompany. "Wir haben bittere Niederlagen und Enttäuschungen erlebt", sagte Neuer und erinnerte insbesondere an das Halbfinal-Aus gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison. "Aber ich glaube, das ist für uns noch mal eine Extraspritze an Motivation."
FC Bayern im Favoritenkreis
Als größte Rivalen sieht Neuer erneut PSG, dazu den FC Arsenal und den FC Barcelona unter Ex-Bayern-Coach Hansi Flick. "Die Mannschaften werden sich herauskristallisieren. Jeder hat Höhen und Tiefen", sagte der Keeper. "Ich gehe davon aus, dass die üblichen Verdächtigen wieder eine Rolle spielen werden." Also auch die Münchner, die 2020 zuletzt bis ins Finale vorstürmten. "Bayern München gehört zu diesen zehn Mannschaften in Europa, die immer das Ziel haben müssen, die Champions League zu gewinnen. Und ich finde es immer gut, dass man das deutlich ausspricht und sich nicht zu viel versteckt", sagte Kompany. Und Harry Kane meinte: "Wir gehen jetzt in diese Saison und sagen: Es muss unser Jahr werden."
Und das in Neuers Abschiedssaison. Übrigens: Für den Routinier, der gegen Bodø/Glimt vor seinem 162. Einsatz in Europas Eliteliga steht, geht es um weitere Meilensteine. Lionel Messi und Thomas Müller liegen mit jeweils 163 Champions-League-Spielen nur knapp vor Neuer, der bald Platz drei der ewigen Rangliste einnehmen dürfte. Nur Cristiano Ronaldo (183 Partien) und Casillas (177) sind ein Stück weit voraus.
Aber das wird Neuer nicht stören, wenn er am Ende der Saison zum dritten Mal den Henkelpott in die Höhe stemmen sollte.
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