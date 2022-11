WM für Lucas Hernández beendet: Bayern-Star fällt nach Verletzung aus

Bayern-Profi Lucas Hernández hat sich im ersten Spiel von Titelverteidiger Frankreich bei der Fußball-WM in Katar verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Aufgrund der Verletzung darf er bei den nächsten Spielen nicht mehr antreten.

Der 26-Jährige ging in einem Laufduell in der 9. Minute, in dessen Folge Craig Goodwin das 1:0 für Außenseiter Australien erzielte, ohne Einwirkung seines Gegenspielers Mathew Leckie zu Boden und hielt sich das rechte Bein. Kurz später verließ er gestützt von zwei Betreuern und mit schmerzverzerrtem Gesicht das Feld im Al-Dschanub Stadion in Al-Wakra.

Lucas Hernández: WM-Einsatz nach Verletzung beendet

Für Lucas Hernández ist mit der Verletzung die WM in Katar vorzeitig beendet - und auch dem FC Bayern München wird der Abwehrspieler wohl lange Zeit fehlen. Wie der französische Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, erlitt Hernández einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie.

Er ist der sechste prominente Ausfall bei Weltmeister Frankreich. Vertreten wird ihn im weiteren Turnierverlauf wie nach dessen Einwechslung gegen Australien wohl sein Bruder Theo. "Wie allen Spielern und Mitarbeitern tut es mir sehr leid für Lucas", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps. "Wir verlieren ein wichtiges Element. Lucas ist ein Krieger, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er alles tun wird, um zurückzukehren."