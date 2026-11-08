Nie wieder der Alte? Hoeneß mit deutlichen Zweifeln bei Musiala

"Was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht", sagt Bayerns Ehrenpräsident. Wann Kompany zurückkehren soll.

"Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist", sagt Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (r.) über Jamal Musiala.

Diese Aussagen haben es in sich: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat offenbar deutliche Zweifel, ob Jamal Musiala wieder konstant auf sein früheres Topniveau kommen kann.

Hoeneß wurde in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" auf die neurologische Dysfunktion bei Musiala angesprochen, die dieser im Sommer öffentlich gemacht hatte. Auf die Frage, wie die Unterstützung und der Rückhalt als Verein für den 23-Jährigen mit den wirtschaftlichen Zielen eines Millionenunternehmens zu vereinen sind, antwortete Hoeneß: "Da sind wir natürlich in einem Dilemma."

Immer wieder Rückschläge: Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Hoeneß äußert Zweifel an Musialas Rückkehr zur Topform

Der Vereinspatron sagte weiter über Musiala: "Der hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte ..."

Den Satz beendete Hoeneß nicht, sagte dann aber: "Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand."

Zweifel bei Musiala: Hoeneß. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Teurer Vertrag und interne Kritik

Der aktuell noch verletzte Musiala zählt zu den Topverdienern bei Bayern, nach AZ-Informationen kassiert er etwa 25 Millionen Euro brutto pro Jahr. Nur Harry Kane liegt vor ihm. Im Februar 2025 hatte Musiala seinen Vertrag in München bis 2030 ausgedehnt. Diese sehr teure Vertragsverlängerung sorgte intern für Kritik an Sportvorstand Max Eberl.

Die Bayern hatten sich nach der Diagnose bei Musiala geschlossen hinter den Spieler gestellt. Es gebe eine "bedingungslose Unterstützung für Jamal in jeder Hinsicht", sagte Hoeneß damals. Der Spieler war zweimal in Testspielen zusammengebrochen und hatte danach sogenannte Absencen öffentlich gemacht. Laut Verein wurde die Medikation bei dem Profi umgestellt.

Auch im DFB-Team fehlt Musiala. © IMAGO/Maximilian Koch

Medizinische Anpassungen und lange Ausfallzeit

Seitdem sind keine derartigen Aussetzer mehr bekanntgeworden. Allerdings hat Musiala seit seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel nun schon sechs Wochen nicht mehr gespielt. Eine ungewöhnlich lange Ausfallzeit. Das Musiala-Thema wird Hoeneß und die Bosse wohl noch lange beschäftigen.

Positiver sieht es hingegen bei Vincent Kompany aus. "In zwei, drei Wochen" kehre der Trainer zurück, sagte Hoeneß: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen."

Das erste Spiel nach der Länderspielpause bestreitet Bayern am 20. November gegen Köln. Kompany kuriert derzeit eine Hirnhautreizung aus. Er war am 23. Oktober am Rande eines Trainings der U23 zusammengebrochen.