"Wird immer einen Platz haben": Bayern-Boss über Müllers Zukunft an der Säbener

Der Besuch von Thomas Müller auf der Ehrentribüne des FC Bayern kurz vor Weihnachten sorgte für ein symbolträchtiges Bild. Der Vorstandschef verrät, wie er sich die Zukunft der Club-Ikone vorstellt.

München

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hofft auf ein Comeback von Thomas Müller beim FC Bayern München – in neuer Funktion. "Ich würde mir für die Zukunft sehr wünschen, dass er irgendwann eine Rolle bei uns einnimmt – eine wichtige Rolle", sagte Dreesen "t-online" in einem Interview.

"Er will momentan noch spielen, das hat er ja schon mehrfach gesagt. Und das ist auch gut so, denn wenn man mit ihm spricht, dann spürt man noch dieses Feuer, auf dem Platz zu stehen. Er hat noch so viel Zeit vor sich und er wird immer einen Platz bei uns beim FC Bayern haben", erklärte Dreesen.

Symbolik eines Bildes

Müller war im Sommer nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern nach Vancouver gewechselt. An der Seite des langjährigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge und von Sportvorstand Max Eberl erlebte ein gut gelaunter Müller kurz vor Weihnachten in der Allianz Arena auf der Ehrentribüne das 2:2 zwischen seinem Herzensclub und dem FSV Mainz 05.

Der Münchner Vorstandschef Dreesen hofft darauf, dass Ex-Spieler Müller eine Rolle beim FC Bayern einnehmen wird. (Archivbild) © Jens Niering/dpa

Die Symbolik dieses Bildes sei ihm "erst später bewusst geworden, als ich die Aufnahmen aus dem Stadion gesehen habe", sagte Dreesen. "Ich schätze Thomas sehr. Er hatte mich angerufen, bevor er ins Stadion kam. Und da habe ich ihn spontan auf die Ehrentribüne eingeladen. Ich habe mich total gefreut, dass er da war."

Dreesen: "Türen für ihn immer offen"

Wiederholt hatte die Münchner Club-Spitze erklärt, dass man auf eine Rückkehr von Vereins-Ikone Müller eines Tages hofft. "Thomas hat jetzt erst mal eine neue Saison vor sich in Vancouver und nach dem verlorenen Finale mit den Whitecaps gegen Inter Miami auch noch mal eine große Herausforderung", sagte Dreesen. Müller steht in der kommenden Saison weiter unter Vertrag bei den Vancouver Whitecaps.

"Er weiß um die Bedeutung, die er für den FC Bayern hat, und er weiß auch, dass unsere Türen für ihn immer offen sind. Er nimmt sich die Zeit jetzt für sich und das ist auch total in Ordnung so", führte Dreesen aus.