Wird er der Nachfolger von Brazzo? Krösche äußert sich zu seiner Zukunft

Nach dem Aus von Hasan Salihamidzic ist der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Dabei sollen die Münchner ein Auge auf Frankfurts Markus Krösche geworfen haben. Dieser sieht seine Zukunft jedoch bei den Hessen.

München - Nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic fahndet die Führungsriege des FC Bayern nach einem neuen Sportvorstand. Ganz oben auf der Liste soll dabei neben Leipzigs Max Eberl vor allem Markus Krösche von Eintracht Frankfurt stehen. Der 49-Jährige scheint jedoch andere Pläne für die Zukunft zu haben.

FC Bayern: Krösche sieht Zukunft in Frankfurt

Am Rande des DFB-Pokalfinals der Eintracht gegen die Roten Bullen beantwortete Krösche die Frage, ob er auch in der nächsten Spielzeit Sportvorstand bei den Hessen sei am "Sky"-Mikrofon klar und deutlich mit einem "Ja". Damit scheint ein baldiger Wechsel zum FC Bayern zumindest vorerst vom Tisch.

Eberl schob Bayern-Wechsel jüngst Riegel vor

Bereits vor wenigen Tagen schob Eberl einem Engagement beim deutschen Rekordmeister den Riegel vor, als er gegenüber "Sky" sagte: "Ich wüsste nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte." Damit gehen Rummenigge, Hoeneß und Co. langsam aber sich wohl die Namen auf der Suche nach einem Brazzo-Nachfolger aus.

Nur Stefan Reuter, der zuletzt als Alternative der beiden Top-Kandidaten genannt wurde und noch bis 2026 beim FC Augsburg unter Vertrag steht, hat sich noch nicht zu seiner Zukunft geäußert. Doch ob sich der FC Bayern letztlich für den derzeitigen Geschäftsführer Sport der Fuggerstädter entscheidet, bleibt abzuwarten.