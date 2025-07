"Wir sind in Verhandlungen": Bayern-Wunschspieler Diaz spricht über Wechsel

Luis Diaz hat das Interesse des FC Bayern geweckt. Bayerns Wunschspieler als Sané-Nachfolger spricht nun erstmals über die aktuellen Verhandlungen.

Ende Mai gab der FC Bayern den Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern bekannt. Seitdem warten die Fans der Münchner sehnsüchtig auf die nächste Vollzugsmeldung, vor allem auf einen Ersatz für den nach Istanbul abgewanderten Leroy Sané.

Lange galt Nico Williams der Wunschspieler auf dessen Nachfolge. Doch der Spanier verlängerte zuletzt seinen Vertrag langfristig bei Athletic Bilbao und gab damit neben den Münchnern auch dem FC Barcelona, die ebenfalls großes Interesse am Flügelspieler zeigten, einen Korb.

Diaz soll dem FC Bayern bereits eine Zusage gegeben haben

Doch seit Anfang der Woche scheinen sich die Bayern Sommertransfer Nummer drei nach Leverkusens Tah und dem bereits im Winter verpflichteten Tom Bischof zu nähern. Mit großen Schritten. Der nächste Wunschspieler, auf dem derzeit der volle Fokus liegt: Luis Diaz vom FC Liverpool.

Laut der "Bild" soll der Kolumbianer zuletzt Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister geführt haben. Dabei hat der 28-Jährige dem FC Bayern offenbar bereits seine Zusage gegeben.

"Wir sind in Verhandlungen": Diaz spricht über möglichen Wechsel

Nach eigenen Angaben führt der Flügelspieler derzeit Gespräche über seine Zukunft. Gegenüber dem Influencer La Liendra plauderte Diaz nun offen über seine derzeitige Situation: "Wir sind in Verhandlungen. Wir werden sehen, was sich für uns und den Verein erreichen lässt. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und die beste Entscheidung zu treffen", sagte der Linksaußen bei seiner Ankunft am Flughafen Ernesto Cortissoz.

"Wir verhandeln gerade mit dem Verein, mit Liverpool und allen, die sich an uns wenden. Aber ich bin aktuell sehr ruhig und zufrieden." Konkret auf die gehandelten Interessenten wollte der kolumbianische Nationalspieler nicht eingehen.

Auch der FC Barcelona hat Interesse an Diaz

Der FC Bayern könnte Diaz, der in der vergangenen Premier-League-Saison 20 Scorerpunkte sammelte, auf jeden Fall gut gebrauchen. Durch die schwere Verletzung von Jamal Musiala und den Abgang von Thomas Müller wurde die Personalnot in der Offensive unlängst noch einmal wesentlich größer.

Jamal Musiala verletzte sich gegen Paris Saint-Germain schwer. © Brynn Anderson/dpa

Die Münchner sollen bereits vergangene Woche bei den Reds angefragt und erst mal eine Abfuhr erhalten haben. Der Offensiv-Star, der neben dem linken Flügel auch im Sturmzentrum auflaufen kann, hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis 2027. Auch Barcelona zeigt offenbar Interesse an Diaz – mal schauen, wer dieses Mal das Tauziehen gewinnt, oder ob erneut beide Klubs leer ausgehen ....