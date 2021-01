Wintereinbruch in München: FC Bayern II gegen SC Verl abgesagt

Die Partie zwischen dem FC Bayern II und dem SC Verl ist witterungsbedingt abgesagt worden, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der starke Schneefall in München lässt die Austragung des Spiels der Bayern Amateure gegen den SC Verl nicht zu. (Symbolbild)

München - Das für Dienstagabend angesetzte Spiel zwischen dem FC Bayern II und dem SC Verl ist aufgrund des starken Schneefalls in München verschoben worden. Dies habe die Spielleitung entschieden, wie die Münchner wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilten.

FC Bayern II trifft am Freitag auf Spitzenreiter Dresden

"Aufgrund der extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden in München ist eine Austragung im Stadion an der Grünwalder Straße nicht möglich", teilen die Bayern mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die nächste Partie für den aktuellen Titelverteidiger, der nach der Corona-bedingten Absage des Duells mit dem FSV Zwickau im Dezember nun zwei Nachholspiele zu absolvieren hat, steht am kommenden Freitag an. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Holger Seitz auf Tabellenführer Dynamo Dresden.