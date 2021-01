Tauwetter und Starkregen in München: Experte schließt Hochwasser an der Isar aus

Auf den Schnee folgen Tauwetter und Starkregen: Experten warnen vor Hochwasser, ist auch München mit der Isar betroffen?

München/Bayern - Nach reichlich Schneefall in den vergangenen Tagen wird es bei Temperaturen im zweistelligen Bereich nun etwas milder – mitunter sind bis zu zwölf Grad möglich. Zum Tauwetter kommt laut Meteorologen ab Donnerstag dann teilweise auch noch Starkregen hinzu, Experten warnen in einigen Gebieten Bayerns vor Hochwasser!

Vor allem die Alpenregionen Schwabens und Oberbayerns sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge betroffen. Von Donnerstag bis Samstag rechnen die Meteorologen mit Tauwetter und ergiebigen Niederschlägen in Lagen zwischen 600 bis 1.800 Höhenmetern. Durch den starken Regen und die großen Schneemengen, die dann abschmelzen, könne es örtlich zu Überschwemmungen kommen, sagte ein DWD-Sprecher. Für genaue Prognosen sei es aber noch zu früh.

Experte: Keine Hochwassergefahr in München

Für München scheint in den nächsten Tagen jedoch keine Gefahr durch Hochwasser zu bestehen: Der Hochwassernachrichtendienst Bayern teilte am Mittwoch auf AZ-Anfrage mit, dass München wohl glimpflich davonkommen werde. "Im Einzugsgebiet der Isar liegt ordentlich Schnee, zusammen mit dem Regen kommt da schon was zusammen", sagte ein Sprecher. "Der Schnee, der in München liegt, reicht aber nicht aus, um die Isar zum Überlaufen zu bringen. Es wird kein großes Isar-Hochwasser geben, dass kann gut puffern."

Zwar könne der Schnee und Regen lokal durchaus für kleinere Überschwemmungen sorgen, die Isar führe derzeit aber sehr wenig Wasser. Der Pegelstand werde zwar steigen, mit einem größeren Hochwasser rechnen die Experten aber nicht. Den Scheitelpunkt erwartet der Hochwassernachrichtendienst am Samstagmorgen.

DWD: Wetterwarnungen für München

Für München besteht derzeit eine amtliche Warnung vor Sturmböen, die mit bis zu 80 km/h über die Stadt fegen können. Die Warnung gilt noch bis Donnerstagabend. Weiter südlich, in Richtung der Alpen, warnt der DWD jedoch bereits vor starkem Tauwetter und schweren Sturmböen.

Zum Wochenstart ist München förmlich im Schnee versunken – am Montag und Dienstag fielen etliche Zentimeter Neuschnee. Polizei und Feuerwehr mussten mehrmals ausrücken, Autounfälle sowie steckengebliebene Busse und Trams hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Auch der normale Bus- und Tramverkehr war durch den Schnee stark eingeschränkt.

Schnee in München Im Sommer einer der Hotspots der Stadt: Der Biergarten am Viktualienmarkt. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Weiße Pracht: Spaziergänger laufen am schneebedeckten Isarufer entlang. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Skifahren an der Isar - der aktuelle Schneefall macht's möglich. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Ein Geschäft in München weist auf eine potentielle Lawinengefahr hin. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Mitarbeiter der Kaffeerösterei am Viktualienmarkt schaffen den Schnee vom Dach. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Eine Frau kämpft sich durch den Schnee. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Die geparkten Autos in der Innenstadt sind eingeschneit. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Auch vollgeschneit: Der Kiosk an der Reichenbachbrücke. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Passanten in der Reichenbachstraße. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Schneeberge am Marienplatz am Dienstagmorgen. Foto: imago/Lindenthaler Schnee in München Vollgeschneite Räder in München. Foto: imago/Michael Westermann Schnee in München Zugefroren: Der Nymphenburger Schlosskanal. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Der Nymphenburger Schlosskanal ist derzeit gesperrt. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Zugeschneite Autos in der Münchner Innenstadt. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Innerhalb kürzester Zeit vielen etliche Zentimeter Neuschnee in München. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Schneefall in der Prinzregentenstraße. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Schneefall in der Prinzregentenstraße. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Schneefall in der Prinzregentenstraße. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Der Lenbachplatz in dichtem Weiß. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Auch bei Schnee dicht befahren: Der Mittlere Ring. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Auch bei Schnee dicht befahren: Der Mittlere Ring. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Vollgeschneite MVG-Räder in Unterhaching. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Kinder ziehen ihre Schlitten durch den stark verschneiten Landschaftspark Hachinger Tal. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Spaziergänger gehen mit Regenschirmen durch den stark verschneiten Landschaftspark Hachinger Tal. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Thomas Gaulke

Jetzt ist es mit dem großen Schnee jedoch erstmal wieder vorbei, dafür müssen sich die Münchner jetzt auf reichlich Regen gefasst machen.