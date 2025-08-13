Jonas Urbig durfte beim Testspiel-Sieg in Zürich über die volle Distanz ran, doch nun wartet auf den Stellvertreter von Manuel Neuer wieder die Bank. Auf wie viele Spiele wird der Platzhirsch freiwillig verzichten?

Drei Spiele in der Vorbereitung, drei Siege. Der Plan von Chefcoach Vincent Kompany geht auf. Auch, was das Minuten-Management seiner Spieler betrifft. Genau ausgetüftelt hatte der Trainerstab um den Belgier, wer wie viele Einsätze bekommt – und wie lange.

Einzig der kurzfristige Ausfall von Serge Gnabry gegen Tottenham (4:0) und die Erkrankung von Kingsley Coman, der unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Saudi-Arabiens Topklub Al-Nassr steht, durchkreuzten die Pläne leicht. Coman fehlte beim 2:1 gegen die Grashopper in Zürich. Torhüter Manuel Neuer auch – Schonung. Auf solche Testspiele verzichtet der 39-Jährige, dessen Vertrag bis Sommer 2026 läuft, gerne mal.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Neuer-Vertreter Jonas Urbig hält in Zürich den Sieg für den FC Bayern fest

In Zürich durfte sich Neuers Stellvertreter Jonas Urbig über die gesamte Spielzeit bewähren, rettete am Ende mit einer guten Parade den Erfolg, machte einen soliden Eindruck. Bei der Klub-WM war der 22-Jährige, in der Winterpause von der Ersatzbank des 1. FC Köln gewechselt, ohne Einsatz geblieben – nicht einmal im Auftaktspiel gegen die Amateure von Auckland FC. Nun durfte er von drei Spielen der Vorbereitung eineinhalb absolvieren.

Am Samstag beginnt für den FC Bayern die Pflichtspiel-Saison

Und nun? Schaut Urbig ab sofort nur noch zu? Mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag in Stuttgart gegen Pokalsieger VfB beginnen die Pflichtspiele. Lediglich beim diesjährigen Traumspiel in Imst/Tirol gegen eine Fanclub-Auswahl der „Red Eagles Austria“ am Tag nach dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig (22. August) könnte Urbig zwischen die Pfosten rücken.

Verstehen sich gut: Platzhirsch Manuel Neuer und sein Stellvertreter Jonas Urbig. © Harry Langer/dpa

„Jonas hat schon einige Pflichtspiele (zwölf in der Rückrunde, dabei kassierte er 16 Gegentore, d.Red.) gemacht, auch jetzt in der Vorbereitung und befindet sich auf einem guten Weg“, sagte Sportdirektor Christoph Freund in Zürich und erklärte vielsagend: „Aber Neuer ist in einer Top-Form und darüber sind wir sehr glücklich.“

Gibt Platzhirsch Manuel Neuer Spiele an Stellvertreter Jonas Urbig ab?

Was nicht danach klingt, dass Platzhirsch Neuer in der Saison 2025/26 wichtige Spiele abgibt - von einer Vereinbarung mit Urbig war die Rede, belegt ist dies jedoch nicht. Infrage kommt kurzfristig gesehen noch das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals, wenn die Bayern am 27. August bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden antreten. Wenn Neuer will.