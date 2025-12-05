Dem bewusst kleingehaltenen Bayern-Kader gehen ein wenig die Kräfte aus. Umso mehr sehnen sich die Fans die Rückkehr der beiden Leistungsträger Alphonso Davies und Jamal Musiala herbei. Aber der Coach will nichts überstürzen.

Noch vier Spiele bis Weihnachten. Viermal heißt es für die Bayern-Profis: Zusammenreißen bis zum kurzen Durchschnaufen, bis zu den elf, zwölf Tagen Weihnachtsferien. Es ist zäh momentan – und dürfte zäh bleiben. Die Münchner kommen auf dem Zahnfleisch daher, sehnen sich nach Urlaub.

Durch die Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA und der viel zu kurzen Vorbereitung nach einem zu kurzen Urlaub wirken die Bayern erschöpft, einige Profis sind überspielt. Hat auch mit dem bewusst gewählten kleineren Kader zu tun – was sich atmosphärisch und im Ergebnis bewährt hat. Wer Erfolg hat, hat Recht. 19 Siege in 21 Pflichtspielen. Das 3:2 im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Union Berlin bleibt auch dank der legendären Beschreibung von Joshua Kimmich ("Ein einziges Ackern und Rammeln") im Gedächtnis.

"Auswärts immer sehr schwierig gegen Stuttgart zuletzt"

Vier Partien noch. Angefangen mit dem stets hitzigen Südderby am Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim VfB Stuttgart und dem Champions-League-Heimspiel kommenden Dienstag gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon. "Wir haben zwar immer gewonnen, aber es war auswärts immer sehr schwierig gegen Stuttgart zuletzt", sagte Vincent Kompany am Freitagvormittag an der Säbener Straße, "wir sind vorbereitet, es kostet auch viel Kraft."

Nicht mit dabei ist wohl Aleksandar Pavlovic. Der Mittelfeldspieler wurde wegen einer Muskelblessur bei Union Anfang der zweiten Halbzeit ausgewechselt. "Nichts Schlimmes", meinte Kompany, "die ersten Nachrichten sind gut. Es könnte sein, dass er in den nächsten Tagen wieder trainiert." Nur falls es schneller als erwartet läuft mit der Genesung, wäre Pavlovic in Stuttgart dabei. Ansonsten übernimmt Leon Goretzka seine Position.

Davies gegen Stuttgart noch nicht im Kader

Stichwort schnelle Reha: Sehnsüchtig erwartet wird bei Bayern intern die Rückkehr von Linksverteidiger Alphonso Davies sowie von Spielgestalter Jamal Musiala. Davies (25) trainiert bereits wieder mit der Mannschaft, doch Kompany und die Verantwortlichen wollen den Kanadier nach seinem im März erlittenen Kreuzbandriss behutsam aufbauen.

"Alphonso ist sehr nah dran, für Samstag reicht es noch nicht. Aber es wird bald so weit sein", versprach Kompany und erläuterte ausführlich den Comeback-Plan für Davies: "Bei diesen langfristigen Verletzungen muss man alles Medizinische richtig machen. Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann."

Davies: Erste Einsatzminuten gegen Mainz geplant

Also im Bundesliga-Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten am nächsten Sonntag. Für den Chefcoach wäre das "schon ein Bonus". Er mahnt: "Es ist wichtig, dass wir Geduld haben."

Am Dienstag könnte Davies im Kader für die Partie gegen Sporting stehen, allerdings "ohne, dass er Einsatzminuten bekommt", schränkte der Belgier ein. Zum Reinschnuppern. Die Reha-Zeit habe Davies bestens überstanden. Kompany: "Er ist mental sehr stark. Am Anfang hat er ein bisschen Zeit gebraucht, um die Motivation zu finden. Ich glaube, dass er ganz stark aus der Verletzung wiederkommt. Er hat jetzt keinen Druck." Die Bayern auch nicht, weil es eben so gut läuft.

Musiala vor Einstieg ins Teamtraining - Comeback erst 2026

So hat auch Musiala (22) nach seiner bei der Klub-WM Anfang Juli erlittenen Sprunggelenksluxation sowie Fraktur des Wadenbeins alle Zeit, um peu à peu fit zu werden und sich ins Teamtraining zu integrieren.

Mit dem Ziel: Comeback im Januar. Die Rückkehr sei bei Musiala im Gegensatz zu Davies "noch etwas weiter weg, aber wir sind guter Dinge. Es läuft auch alles gut", so Kompany, "wenn er in diesem Jahr noch ein paar Mal mit uns trainieren kann, dann sind wir sehr zufrieden. Dann kann 2026 sein Jahr werden."