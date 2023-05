Weltstar im Abseits: Isolieren die FC Bayern-Stars Sadio Mané?

Es rumort in der Kabine des FC Bayern. Laut einem Bericht ist Weltstar Sadio Mané von der Mannschaft isoliert. Sein Angriff gegen Teamkollege Leroy Sané ist nicht der einzige Grund.

München – So richtig ins Laufen kommt Sadio Mané beim FC Bayern nicht. Beim 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC zeigte er abermals einen durchwachsenen Aufritt.

Auch neben dem Platz scheint der Stürmer noch nicht angekommen. Wie die "Sport Bild" berichtet, wird Mané von seinen Mitspielern isoliert.

Mané fast unsichtbar gegen Hertha BSC

In der Allianz Arena wissen die Fans die Leistung eines Spielers meist sehr genau mit Applaus zu würdigen. Als Sadio Mané in der 61. Minute vom Feld ging, kam nur ein vorsichtiges Klatschen von den Rängen.

Viel gesehen hatten die Fans von ihm ja in der Stunde zuvor nicht. 15 Ballkontakte und ein kläglich vergebener Kopfball sind für einen Weltstar wie Mané enttäuschend.

Trainer Tuchel stärkt Sadio Mané den Rücken

Trainer Thomas Tuchel versuchte nach dem Spiel noch den Senegalesen aufzumuntern: "Der Junge hat getroffen ohne Ende in der schwierigsten Liga der Welt. Deshalb gibt er mir jederzeit das Gefühl, dass (der Knoten) platzen kann".

In den zwölf Pflichtspielen, die der 31-Jährige im Fußballjahr 2023 bestritt, gelang ihm jedoch nur ein Tor.

FC Bayern-Star Mané nach Angriff auf Sané in der Mannschaft isoliert

Ob es eine Formexplosion ist oder eine emotionale Explosion wie beim Faustschlag in den Katakomben gegen Teamkollege Sané, ist fraglich. Der kleine Kampf hat nicht nur im Gesicht Spuren hinterlassen.



Die Sportbild berichtet, dass er seit der Tätlichkeit in der Mannschaft mehr als kritisch beäugt wird.

Rückkehr von Mané in Premier League?

Zudem wundern sich die Kollegen über die technischen Ungenauigkeiten und Defizite. Lediglich sein Nationalmannschaftskollege Bouna Sarr soll ihm persönlich nahestehen.

Sollte keine Leistungsexplosion auf dem Platz in den letzten Saisonspielen folgen, könnte ein Verkauf wahrscheinlich werden. Vielleicht ja zurück in die Liga, in der er ohne Ende getroffen hat.