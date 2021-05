Weit vor Messi und Ronaldo: Bayern-Star Lewandowski ist Europas Torschützenkönig

Weltfußballer Robert Lewandowski hat eine herausragende Saison hinter sich und sichert sich neben der Torjägerkanone in der Bundesliga auch noch den "Goldenen Schuh" als erfolgreichster Torschütze Europas.

München - Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern hat sich erstmals den "Goldenen Schuh" als erfolgreichster in den europäischen Ligen gesichert.

Keiner ist so gut wie Robert Lewandowski

Am Samstag hatte der polnische Nationalspieler beim 5:2 gegen den FC Augsburg seinen 41. Saisontreffer in der Bundesliga erzielt und damit den Rekord von Gerd Müller (40 Tore) aus der Spielzeit 1971/72 übertroffen.

Mit 82 Punkten belegt Lewandowski in Europa souverän Platz eins und lässt damit die beiden Mega-Stars Lionel Messi (FC Barcelona, 30 Tore) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, 29 Tore) weit hinter sich. Die Plätze vier und fünf belegen mit André Silva (Eintracht Frankfurt, 28 Tore) und Erling Haaland (Borussia Dortmund, 27 Tore) zwei Bundesliga-Kollegen von Lewandowski.

Lewandowski in der Vorsaison noch hinter Immobile

Bei der Ermittlung der Punkte wird die Anzahl der Tore mit einem Faktor verrechnet, der sich an der Stärke der Liga bemisst. So haben die Bundesliga, die Premier League, Serie A, LaLiga und die League 1 den Faktor zwei, während etwa in der niederländischen Eredivisie oder der belgischen Jupiler Pro League die Tore mit dem Faktor 1,5 multipliziert werden.

Mit seinen 41 Treffern sichert sich Lewandowski den "Goldenen Schuh" zum ersten Mal - in der vergangenen Saison musste er sich noch dem Ciro Immobile von Lazio Rom geschlagen geben.

Der italienische Torjäger kam mit 36 Treffern in 37 Spielen auf 72 Punkte, Lewandowski belegte mit 34 Toren in 31 Spielen (68 Punkte) Platz zwei. Den Allzeit-Rekord hält die argentinische Fußball-Ikone Lionel Messi, der in der Saison 2011/12 sagenhafte 50 Ligatreffer für den FC Barcelona erzielte.