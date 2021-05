Saisontor 41! Robert Lewandowski schnappt sich den alleinigen Bundesliga-Rekord

Er hat es tatsächlich getan: Robert Lewandowski lässt den "Bomber" Gerd Müller endgültig hinter sich und erzielt gegen den FC Augsburg in der letzten Spielminute sein 41. Saisontor. Damit stellt er einen neuen Bundesliga-Rekord auf und sichert sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher.

München - Viele Chancen hat er zuvor vergeben, doch in der 90. Minute war es dann doch noch soweit: Robert Lewandowski trifft zum 5:2 gegen den FC Augsburg und sichert sich damit den alleinigen Bundesliga-Rekord. 41 Tore in einer Saison gelang in der Geschichte der Bundesliga zuvor keinem anderen Spieler.

Bereits am vergangenen Spieltag zog der Pole mit seinem 40. Treffer mit Bayern-Legende Gerd Müller gleich, dessen Rekord über Jahrzehnte unerreichbar schien.