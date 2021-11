Wegen Corona: FC Bayern sagt Fanclub-Besuche auch 2021 ab

Aufgrund steigender Infektionszahlen hat der FC Bayern zum zweiten Mal in Folge seine traditionellen Fanclub-Besuche in der Vorweihnachtszeit abgesagt. Dies gab der Verein am Freitag auf seiner Webpage bekannt.

Die Besuche der Fanclubs in der Adventszeit haben beim FC Bayern eine lange Tradition. Wie hier Uli Hoeneß, der im Jahr 2018 dem Fanclub in Kersbach einen Besuch abstattete.

München - Die Besuche der Fanclubs in der Vorweihnachtszeit sind eine liebgewonnen Tradition beim FC Bayern. Doch aufgrund der steigenden Infektionszahlen sagt der deutsche Rekordmeister Weihnachtsbesuche der Fanclubs auch in diesem Jahr ab.

Fanclub-Besuche abgesagt: Bayern-Präsident Hainer bittet Fans um Verständnis

"Aus Rücksicht auf die Gesundheit von allen Teilnehmern, Fans wie Spieler und Klubverantwortliche, muss der FC Bayern mit großem Bedauern die Weihnachtsbesuche der Fanclubs für dieses Jahr leider absagen. Eigentlich sollten sie nach einem Jahr corona-bedingter Pause wieder stattfinden, aber die aktuelle Pandemie-Entwicklung zeigt einmal mehr, dass die Gesundheit der Menschen weiterhin oberste Priorität hat. Daher kam der Verein schweren Herzens zu dieser Entscheidung", heißt es in einer Mitteilung des Vereins auf dessen Webseite.

"Ich möchte alle unsere Fans um Verständnis bitten. Diese Entscheidung ist uns extrem schwergefallen, da uns unsere traditionellen Weihnachtsbesuche sehr wichtig sind", so Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Auch Oliver Kahn bedauert die erneute Absage der Fanclub-Besuche: "Wir alle haben uns die aktuelle Situation anders vorgestellt und wünschen uns, dass die Pandemie endlich überwunden wird. Aber wir müssen in diesen Zeiten vernünftig sein und vertrauen in dieser Situation auf das Verständnis unserer Fans, auch wenn uns diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist", wird der Vorstandvorsitzende des FC Bayern in der Mitteilung zitiert.

In Zukunft will der FC Bayern aber weiterhin an den traditionellen Besuchen seiner Anhänger in der Adventszeit festhalten.