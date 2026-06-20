Wegen Bayern-Star Michael Olise: Real Madrid gibt offizielles Statement ab

Die Gerüchteküche brodelt schon länger. Real Madrid soll Interesse an Michael Olise haben, sogar von direktem Kontakt soll in spanischen Medienberichten die Rede gewesen sein. Nun gaben die "Königlichen" ein offizielles Statement zur Cause Olise ab.

Vor wenigen Wochen, kurz vor der Wahl des Präsidenten von Real Madrid, machte Amtsinhaber Florentino Perez eine Ansage, dass der Klub für einen Weltstar 150 Millionen Euro auf den Tisch legen möchte. Schnell machte das Gerücht die Runde, bei diesem Weltstar solle es sich um Michael Olise vom FC Bayern handeln.

Die 150-Millionen-Offerte der Königlichen wurde auch abgegeben, nur ging es dabei nicht um den französischen Star des deutschen Rekordmeisters, sondern um den Argentinier Julián Álvarez, der bei Atlético Madrid spielt. Doch den Stadtrivale ließ der mögliche Millionenregen kalt und die Real-Offerte wurde knallhart abgelehnt.

Immer wieder Gerüchte um Real-Offerte für Michael Olise

Seitdem bekam das Gerücht, dass Real Madrid nun wieder sein Glück bei Michael Olise versuchen möchte, frischen Aufwind. Und dass, obwohl die Münchner Vereinsbosse klar kommuniziert haben, dass der französische Nationalspieler unverkäuflich ist.

"Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein", sagte Bayern-Präsident Hainer am Rande eines Fanklubbesuches. "Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen", so Hainer weiter.

Der frisch wiedergewählte Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, will einen weiteren Weltstar zu den "Königlichen" holen. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um Bayern-Star Michael Olise handeln. © IMAGO/Oscar J. Barroso

Trotz dieser klaren Ansage brodelt die Gerüchteküche um Olise und Real Madrid weiter. Spanische Medien berichteten, dass bei den "Königlichen" intern sogar über eine Ablöse in Höhe von astronomischen 200 Millionen diskutiert worden sein soll.

Real Madrid veröffentlicht offizielle Statement zur Causa Michael Olise

Das Geschichte verursachte so einen Wirbel, dass sich die Verantwortlichen nun dazu genötigt fühlten, am späten Samstagnachmittag ein offizielles Statement abzugeben.

Darin heißt es, dass es keinen Kontakt, weder direkt noch indirekt - zwischen Real Madrid, Michael Olise, dessen Berater oder Umfeld gegeben habe. Weiter verweist der Verein auf seine guten Beziehungen zum FC Bayern und bedauert die Verbreitung von falschen Spekulationen.

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Die komplette Stellungnahme (aus dem spanischen übersetzt)

"Angesichts von Berichten in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an dem Spieler des FC Bayern München, Michael Olise, möchte Real Madrid C.F. klarstellen, dass keinerlei Kontakt - weder direkt noch indirekt - zu dem besagten Spieler, seinen Vertretern oder seinem Umfeld bestanden hat.

Real Madrid möchte zudem die hervorragenden institutionellen Beziehungen zum FC Bayern München hervorheben - mit dem uns eine lange Geschichte gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Wertschätzung verbindet - und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen.

Die beiden Vereine pflegen seit jeher eine Beziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht. Dies spiegelt sich unter anderem in der gemeinsamen Überzeugung wider, dass ein etwaiges Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Organisationen selbst erörtert werden muss - im Einklang mit den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die das Verhältnis zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid historisch geprägt haben."