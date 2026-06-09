Nach Präsidentschaftswahl bei Real Madrid: Folgt jetzt der Großangriff auf Bayern-Star Michael Olise?

Nach seiner Wiederwahl als Präsident von Real Madrid kündigt Florentino Pérez einen Mega-Transfer an – dabei soll Michael Olise im Fokus stehen. Wie die Verantwortlichen des FC Bayern reagieren und warum die Madrilenen für den Offensiv-Star momentan womöglich gar nicht so interessant sind.

Bayern-Star Michael Olise soll bei Real Madrid ganz weit oben auf der Einkaufsliste stehen.

Muss sich der FC Bayern in den kommenden Tagen auf einen königlichen Großangriff gefasst machen? Seit Tagen halten sich Gerüchte, wonach Florentino Pérez im Falle einer Wiederwahl als Präsident von Real Madrid Michael Olise verpflichten will. Am Sonntagabend ist der milliardenschwere Bauunternehmer in seinem Amt bestätigt worden – und kündigte erwartungsgemäß Großes an.

Im "besten Stadion der Welt" sollten auch "die besten Spieler der Welt" auflaufen, sagte Pérez, nachdem er die Wahl zum Klubboss gegen Enrique Riquelme klar für sich entschieden hatte. Ob er damit Bayern-Star Olise gemeint hat? Nicht ausgeschlossen!

Real-Präsident kündigt Mega-Transfer an – Großangriff auf Olise?

Schon während seines Wahlkampfes hatte der 79-Jährige versprochen, nach zwei titellosen Saisons in Folge in diesem Sommer groß angreifen zu wollen und dabei auch mehrfach den Begriff der "Galacticos" in den Mund genommen. Dieser geht zurück auf seine erste Amtzeit als Real-Präsident Anfang der 2000er, als er mit Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo oder David Beckham gleich mehrere Weltstars nach Madrid holte. Ein Transfer dieser Größenordnung – Pérez selbst sprach von einem 150-Millionen-Euro-Transfer, was selbst für die Madrilenen ein Rekord wäre – soll nun also wieder her.

Florentino Pérez wurde am Sonntag als Präsident von Real Madrid wiedergewählt. © IMAGO/Oscar J. Barroso

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano sowie der "Telegraph" und die "AS" berichten, soll es sich bei dem Spieler um Bayern-Star Olise handeln. Der Franzose hatte in den Viertelfinal-Spielen der Champions League zwischen dem deutschen und dem spanischen Meister mit starken Leistungen überzeugt und Pérez so auf sich aufmerksam gemacht haben.

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Hainer reagiert auf Real-Werben: Olise ist "unverkäuflich"

Sein erstes Wahlversprechen hat der Klubboss der Blancos bereits eingelöst. Star-Coach José Mourinho kehrt nach 13 Jahren zurück ins Bernabéu. Der Portugiese, für den Real Madrid angeblich 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen muss, sei "einer der besten Trainer der Welt, ein Madridista", sagte der bis 2030 gewählte Pérez. Auch der Portugiese, der auf Einladung des VfB Stuttgart beim Pokalfinale im Berliner Olympiastadion dabei war und sich dort höchstpersönlich ein Bild von Olise machen konnte, gilt als großer Fan des Angreifers.

Bei den Bayern gibt man sich bezüglich des Werbens aus Madrid betont gelassen. Mit Blick auf den bis 2029 datierten Vertrag, der keine Ausstiegsklausel enthält, hat man das Heft des Handelns ohnehin selbst in der Hand. "Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot für Michael Olise schicken wollen, kann er sich das sparen", sagte Klubchef Herbert Hainer am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch gut gelaunt in Richtung des alten und neuen Real-Präsidenten. Auch bei 150 Millionen Euro würde der Rekordmeister nicht schwach, so Hainer, Olise sei "unverkäuflich".

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Klare Hoeneß-Ansage an Pérez: "Der kriegt Olise nicht"

Zuvor hatten bereits Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, die beide im mächtigen Aufsichtsrat sitzen, einem möglichen Verkauf des Offensiv-Stars einen Riegel vorgeschoben. "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht", hatte Hoeneß erst im Mai rund um das Pokalfinale bei Sky in Richtung von Mourinho gesagt. Nicht einmal für 200 Millionen werde Bayern den Flügelspieler abgeben. Laut Rummenigge würde der FC Bayern keinen Spieler verkaufen, "den wir sportlich vermissen würden", sagte er gegenüber " .

Langjährige Klubbosse und noch immer Aufsichtsratsmitglieder beim FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Unabhängig davon ist fraglich, inwiefern Olise tatsächlich bereit wäre für einen Wechsel zu den Königlichen. Der Rekordsieger der Champions League verfügt fraglos noch immer über eine gigantische Strahlkraft, sein Ruf hat in den vergangenen Jahren allerdings deutlich gelitten. Die mit großen Egos wie Kylian Mbappé, Vinicius Jr. oder Jude Bellingham gespickte Mannschaft gilt als alles andere als homogen, was sich auch in den Leistungen auf dem Platz sichtbar niederschlägt.

Ist Chaos-Klub Real Madrid für Olise überhaupt interessant?

Vergangene Saison vergraulte die Kabine in Xabi Alonso nicht nur einen der spannendsten Trainer Europas, sondern auch noch eine absolute Klublegende. In der Rückrunde wurde zudem ein handfester Streit in der Kabine bekannt, bei der Kapitän Federico Valverde von Teamkollege Aurelien Tchouameni mit einer derartigen Wucht mit dem Kopf gegen eine Tischkante geschubst wurde, dass dieser sogar das Bewusstsein verlor und ins Krankenhaus musste.

Zur neuen Saison übernimmt in Mourinho nun ein Trainer, der großen Wert auf Disziplin legt, sportlich aber für alles andere als attraktiven Fußball steht. Ob das Projekt Kompany beim FC Bayern da für einen Spieler wie Olise nicht doch ein bisserl interessanter ist?