"Er mag das nicht, so ist er eben": Kylian Mbappé nimmt Bayern-Star Michael Olise in Schutz

Debatten um die Introvertiertheit und die Französischkenntnisse von Michael Olise stören ein bisschen den WM-Frieden bei der französischen Nationalmannschaft. Nun hat Superstar Kylian Mbappé den Superstar des FC Bayern vor Reportern in Schutz genommen.

Auf dem Rasen weiß Michael Olise (24) die Bayern-Fans und Medien zu bezaubern, doch ansonsten tritt der wortkarge und medienscheue Franzose eher introvertiert auf und scheut das Münchner Rampenlicht.

Auch bei der französischen Nationalmannschaft fällt der 24-Jährige nicht durch extravagantes Verhalten auf, bietet so den Journalisten wenige Angriffsfläche. Olise bringt die Menschen lieber durch seine exzellente Ballbehandlung zum Schwärmen, so auch seinen französischen Teamkameraden und Real-Madrid-Star Kylian Mbappé (27).

Wenige Tage vor dem ersten WM-Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen den Senegal nahm der 27-jährige Superstar der "Les Bleus" Michael Olise vor Medienvertreten in Schutz. "Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn", stellt der Mbappé klar und forderte die Medien auf, den 24-jährigen Bayern-Star so zu nehmen, wie er ist. "Er wird sich nie ändern", so der Real-Superstar.

Der nach außen so introvertierte Michael Olise lässt lieber Tore für sich sprechen. Teamkollege Kylian Mbappé nahm in nun vor Reportern in Schutz. © IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Mbappé über Olise: "Er mag das nicht, so ist er eben"

Auch bei der Debatte um die Französischkenntnisse von Olise sprang Mbappé für seinen Nationalmannschaftskollegen in die Bresche und erstickte damit jegliche Debatten im Keim. "Mittlerweile sprechen wir Französisch, er spricht es gut", so der 27-Jährige. Allerdings machte er den Medien wenig Hoffnung auf einen Presseauftritt des 24-jährigen Offensivstars. "Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet. Er mag das nicht, so ist er eben", so Mbappé zu den Reportern.

Michael Olise ist im Londoner Stadtteil Hammersmith geboren, seine Muttersprache ist Englisch. Durch seine Mutter ist er für Frankreich spielberechtigt und durchlief bereits die Jugendmannschaften der "Les Bleus".