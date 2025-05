Nach der Enttäuschung bei Florian Wirtz überlegen die Münchner Bosse, wer die Offensive verstärken könnte. Doch auch in anderen Mannschaftsteilen sollen Neuzugänge her. Ein Überblick der AZ.

Der Urlaub in diesem Sommer fällt nicht nur für die Spieler und Trainer des FC Bayern kurz aus, sondern auch für die Bosse. Da die Klub-WM in den USA bereits am 14. Juni beginnt, sollen die wichtigsten Transfers im Idealfall schon vorher abgeschlossen sein – was für Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund Schwerstarbeit bedeutet. Erst recht, da sich Florian Wirtz gegen einen Wechsel nach München entschieden hat.

Was nun, Bayern? Die AZ erklärt, was sich in den verschiedenen Mannschaftsteilen beim Rekordmeister tun könnte.

Torhüterfrage beim FC Bayern: Neuer und Urbig gesetzt

TOR: Manuel Neuer und Jonas Urbig sind die beiden gesetzten Keeper für die neue Saison und die Klub-WM. Unklar ist, wer die Nummer drei sein wird. Sven Ulreichs Vertrag läuft aus und wurde bislang nicht verlängert. Laut "Kicker" könnte der 18-jährige Leon Klanac als dritter Torhüter mit zur Klub-WM reisen. Daniel Peretz steht hingegen vor dem Abschied, laut "Bild" sind unter anderem Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven und der FC Burnley am Israeli interessiert. Es könnte ein Leihgeschäft werden.

Defensive Verstärkung: Jonathan Tah im Fokus

ABWEHR: Bei Jonathan Tah, der ablösefrei aus Leverkusen kommen soll, wird wohl in dieser Woche alles fix sein. Es sehe so aus, "dass unsere sportliche Leitung mit ihm in einem intensiven Austausch ist. Ich bin sehr positiv gestimmt, aber es ist noch nicht final", sagte Präsident Herbert Hainer am Samstag über Tah.

Bayern und Leverkusen müssen sich nach AZ-Informationen noch bei der Ablöse im niedrigen Millionenbereich einigen, weil der Innenverteidiger bereits zum 1. Juni wechseln soll, um bei der Klub-WM zu spielen.

Eric Dier wird in den USA wahrscheinlich nicht mehr für Bayern auflaufen, der Engländer wechselt zum 30. Juni zur AS Monaco. Verkaufskandidaten sind Minjae Kim, Raphael Guerreiro und Sacha Boey. Daher sucht Bayern nach einem weiteren Abwehrneuzugang neben Tah.

Positiv: Linksverteidiger Adam Aznou kehrt von Leihklub Real Valladolid zurück.

Goretzka und Palhinha wollen beim FC Bayern bleiben

MITTELFELD: Leon Goretzka hat einmal mehr unterstrichen, dass er Bayern vor seinem Vertragsende 2026 nicht verlassen möchte. Auch der Portugiese João Palhinha will dem Vernehmen nach bleiben und sich durchsetzen. Dabei lief seine Premierensaison enttäuschend. Bayern wäre bei einem guten Angebot bereit, Palhinha wieder zu verkaufen.

Sky-Experte Didi Hamann empfahl den Münchnern zuletzt die Verpflichtung eines zusätzlichen Sechsers, um Joshua Kimmich wieder als Rechtsverteidiger einzusetzen. Danach sieht es aktuell aber nicht aus.

Angriff ohne Wirtz: Neue Optionen für die Flügel gesucht

ANGRIFF: Nach der Wirtz-Absage werden verschiedene Topspieler für die Außenbahn bei Bayern gehandelt. Rafael Leão (AC Mailand) etwa, Eberechi Eze (Crystal Palace), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Nico Williams (Athletic Bilbao) und auch Rodrygo (Real Madrid). Eine schnelle Lösung zeichnet sich nicht ab.

Nach AZ-Infos wurde intern auch über ein Back-up für Harry Kane gesprochen, der Name des Leverkuseners Patrik Schick ist gefallen. Klar ist, dass die Sportbosse Eberl und Freund weiter angehalten sind, Einnahmen durch Spielerverkäufe zu generieren – trotz der eingesparten Millionen bei Wirtz. Kingsley Coman würden die Münchner gern abgeben, womöglich nach Saudi-Arabien. Das könnte eine hohe Ablöse einbringen.

Leroy Sané, der von Galatasaray umworben wird, kann ablösefrei wechseln. Bislang hat er das Bayern-Angebot nicht angenommen. "Ich würde nicht einen Euro mehr drauflegen", sagte Ex-Kapitän Stefan Effenberg bei Sport1 über Sané: "Entweder er unterschreibt mit voller Überzeugung, dieses Trikot und diese Farben zu tragen – oder nicht. Und dann soll er gehen."