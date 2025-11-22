Rodyse Munienge, der Assistent von Vincent Kompany, überrascht mit einem Foto aus dem Kongo, das ihn in Lederhosen zeigt. Der Trainer des FC Bayern bringt Licht ins Dunkel.

Dass Vincent Kompanys Eltern aus dem Kongo stammen, ist bekannt. Dass aber sein beim FC Bayern offiziell als Teamkoordinator angestellter Kumpel Rodyse Munienge ebenfalls eine offenbar recht starke Verbindung ins südliche Afrika hat, das hat nun doch überrascht, als es in der Pressekonferenz am Freitagmorgen um die bevorstehende Vertragsverlängerung von Kompanys Assistenten ging.

Auf seinem Instagram-Konto hat der 40-jährige Munienge nämlich ein Foto gepostet, das ihn in klassisch-bajuwarischer Tracht zeigt: Lederhose, Trachtenhemd, Janker. Was so ungewöhnlich daran ist? Nun, das Foto wurde aufgenommen in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo.

Munienge ist ein Jugendfreund Kompanys, hatte schon in dessen Zeit beim HSV (2006 bis 2008) mit ihm in Hamburg gewohnt und ihn als Assistent auch auf seinen ersten Trainerstationen in Anderlecht und Burnley unterstützt – und nun auch beim FC Bayern.

Munienge verbringt viel Zeit mit Kompany an der Säbener Straße

"Rodyse ist ganz wichtig", erklärt Kompany, "man sagt immer, er ist mein Kumpel, aber er ist vor allem auch ganz wichtig in meiner Arbeit. Das sage ich nicht nur so. Man muss sich das verdienen, hier dabei zu sein. Wir verbringen viele Stunden zusammen in diesem Gebäude. Ganz alleine zu sein an der Säbener macht nicht immer Spaß, er ist immer dabei, bis ganz spät. Wenn einer am Ende das Licht ausmacht, dann ist es Rodyse."

Warum er jetzt ausgerechnet mit Lederhose und Trachtenjanker durch die 17-Millionen-Einwohner-Metropole Kinshasa läuft? "Weiß ich auch nicht", sagt Kompany und fügt mit einem Lachen an: "Ein bisschen Bayern in Kinshasa ist aber auch nicht schlecht ..."

Bei 34 Grad: In Kinshasa wird das Oktoberfest gefeiert

Dann fällt es ihm aber doch noch ein: "Die haben Oktoberfest in Kinshasa gemacht! Wirklich, er war eingeladen und hat deshalb die Lederhose mitgenommen. Ich glaube, die deutsche Gemeinschaft dort hat Oktoberfest gefeiert. Es ist allerdings 34 Grad da ..."

Als ob das einen echten Bayern davon abhalten würde, seine geliebte Tracht zu tragen! Rodyse Munienge ist eh nicht gerade empfindlich: Auch im tiefsten bayerischen Winter trägt er kurze Sporthosen.