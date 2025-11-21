Mit dem FC Bayern eilt Vincent Kompany derzeit von Rekord zu Rekord. Ein ehemaliger Mitspieler bringt jedoch die Rückkehr zu einem Herzensverein ins Spiel.

"Ich habe es schon so oft gesagt. Pep hat eine sehr wichtige Rolle in meiner Karriere als Spieler und Entwicklung als Trainer gespielt", sagte Vincent Kompany zuletzt über Mentor Pep Guardiola. "Wir haben regelmäßigen Kontakt und verstehen uns gut."

Geht es nach einem ehemaligen Mitspieler des aktuellen Bayern-Trainers, könnte der Belgier gar Guardiola bei Manchester City beerben.

Verlässt Pep Guardiola Manchester City vorzeitig?

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Vincent Kompany nach dem Weggang von Pep Guardiola als Trainer zu Manchester City zurückkehrt", sagt Bacary Sagna, der von 2014 bis 2017 gemeinsam mit Kompany für die Engländer auflief, gegenüber "Oddspedia". Guardiola hat bei den Citizens noch einen Vertrag bis 2027.

Doch zuletzt kamen einmal mehr Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied des Spaniers auf. Nach Platz drei in der vergangenen Saison belegen die Skyblues aktuell hinter dem FC Arsenal, Bayerns nächstem Champions-League-Gegner, nur Rang zwei in der Premier League.

"Ich weiß, dass er auch die Stadt Manchester liebt"

Kompany kenne "den Verein sehr gut und war dort jahrelang als Spieler und Kapitän tätig. Ich weiß, dass er auch die Stadt Manchester liebt – ich glaube, dass er auch nach all den Jahren noch eine persönliche Bindung zu ihr hat."

Der Belgier war von 2008 bis 2019 für Manchester City aktiv und spielte dort insgesamt drei Jahre unter Guardiola.

Vincent Kompany und Bacary Sagna bei einem Testspiel 2015 im Duell mit Stuttgarts Filip Kostic. © imago sportfotodienst

Kompany leistet als Bayern-Trainer "hervorragende Arbeit"

Nach dem Meistertitel in seiner Premiere-Saison beim deutschen Rekordmeister bricht Kompany mit seinem Team in dieser Spielzeit sämtliche Rekorde. Das 2:2 bei Union Berlin vor der Länderspielpause war der erste Punktverlust nach 16 Siegen in Folge zum Saison-Auftakt.

Als Bayern-Trainer leiste der 39-Jährige "hervorragende Arbeit“ und habe sich als "Top-Trainer" bewährt, "aber ich denke, dass es seine persönliche Verbundenheit mit Manchester City ist, die ihn zum geeignetsten Kandidaten" für eine mögliche Guardiola-Nachfolge mache, erklärt Kompanys ehemaliger Teamkollege.

Seit Sommer 2024 beim FC Bayern: Vincent Kompany. © IMAGO/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Kompany hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2029

Allerdings schränkte Sagna ein: "Er wird Bayern nicht so schnell verlassen, daher hängt es vom Zeitpunkt ab, ob er zu City zurückkehren würde, aber ich denke, er würde sehr gut zu ihnen passen."

In München verlängerte Kompany zuletzt langfristig bis 2029 – dementsprechend unwahrscheinlich wäre ein vorzeitiger Bayern-Abschied ...