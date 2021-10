Vorbild England: Bayern-Präsident Hainer fordert Revolution im Frauenfußball

Um dem Frauenfußball in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, regt Herbert Hainer eine Ausgliederung an. Beim DFB werde dieser "immer noch stiefmütterlich behandelt", so der Präsident des FC Bayern.

14. Oktober 2021 - 16:31 Uhr | AZ/dpa