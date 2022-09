Vor Duell mit Inter Mailand: Kingsley Comans große Ziele in der Champions League

Am Mittwochabend startet der FC Bayern in die neue Champions-League-Saison. Für Flügelflitzer Kingsley Coman ist klar: Dieses Mal muss es in der Königsklasse deutlich besser laufen als in der vergangenen Spielzeit.

05. September 2022 - 10:18 Uhr | AZ/SID