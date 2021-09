Vor Duell in Barcelona: FC Bayern bangt um Serge Gnabry - "Es wird eng"

Serge Gnabry und Robert Lewandowski mussten im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig angeschlagen ausgewechselt werden. Reicht es für das Duell am Dienstag in Barcelona?

München – Bayern München bangt vor dem Start in die Champions League beim FC Barcelona am Dienstag um zwei wichtige Spieler.

Beim 4:1-Erfolg am Samstagabend bei RB Leipzig mussten Torschützenkönig Robert Lewandowski und Nationalspieler Serge Gnabry verletzt ausgewechselt werden. Vor allem bei Gnabry sieht es nicht gut aus für die erste Partie in der Königsklasse in dieser Saison.

Lewandowski mit Adduktorenproblemen, Gnabry mit Hexenschuss

"Lewy hatte Probleme im Adduktorenbereich, da war etwas Spannung. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, eigentlich wollten wir ihn 20 Minuten länger spielen lassen", sagte Trainer Julian Nagelsmann bei Sky. Der polnische Nationalspieler wurde in der 59. Minute ausgewechselt.

Gnabry musste bereits zum Ende der ersten Halbzeit passen. Ohne Einwirkung des Gegners blieb der Angreifer nach 42 Minuten auf dem Platz liegen. "Er hat einen Hexenschuss im Rücken. Ich kann noch keine Prognose für Dienstag abgeben, er wurde bereits ausführlich behandelt. Wir müssen abwarten wie es ihm morgen geht", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Am Sonntag sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei "Sky": "Es wird eng." Er rechnet mit einem Ausfall von Gnabry im Spiel gegen den FC Barcelona.

Die Bayern spielen am Dienstag (21.00 Uhr) in Barcelona ihr erstes Gruppenspiel. Weitere Gegner in der Königsklasse sind Dynamo Kiew und Benfica Lissabon.