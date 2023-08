Von welcher Position Bayern-Trainer Tuchel ganz besonders schwärmt

Mit Alphonso Davies und Raphaël Guerreiro ist der FC Bayern hinten links bestens aufgestellt. Zudem drängt sich auch Frans Krätzig auf. Thomas Tuchel schwärmt von seinen neuen Optionen.

München - "Zwei Tiere im Rücken. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als draufzuzimmern. Entweder fliegt er da oben raus, in den Himmel von Singapur – oder er geht ins Eck." Bereits direkt nach seinem Treffer zum 4:3 gegen Liverpool konnte Frans Krätzig kaum glauben, was ihm gerade gelungen ist. Ungläubig fasste sich der Youngster an den Kopf.

Frans Krätzig jubelt nach seinem Siegtreffer gegen Liverpool. © imago/NurPhoto

Spätestens damit unterstrich Krätzig seinen Status als Gewinner der Vorbereitung und positionierte sich für einen Platz im Profikader – hinter Alphonso Davies und dem momentan verletzten Raphaël Guerreiro.

Trotz des Abgangs von João Cancelo hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel freie Wahl für die Linksverteidigerposition – und schwärmte von jedem der drei Kandidaten. Krätzig sei ein "super Typ, mit einem fantastischen Charakter, ein sehr guter Fußballspieler, extrem intelligent, sehr smart auf dem Platz. Er war sehr stark, als wir ihn auf die offensive Position gezogen haben. Ich wusste nicht, wie gut er dort spielen kann."

Die Lobeshymne auf den Bayern-Youngster war damit aber noch nicht abgeschlossen: "Er ist ein Experte als Linksverteidiger. Er hat es sehr gut gemacht, seit dem ersten Tag der Tour, in den Spielen gegen Man City (1:2) und Kawasaki (1:0) und heute hat er einen spektakulären Angriff vollendet und darüber hinaus ein sehr gutes Spiel gespielt", erklärte Tuchel nach dem Spiel.

"Dank ihm habe ich viel über die Position gelernt": Guerreiro schwärmt von Tuchel

Damit legte Krätzig, der als Mittelfeldspieler begann, die genau entgegengesetzte Reise zu Guerreiro zurück. Im "Stammtisch"-Interview auf den offiziellen Vereinskanälen betonte der Portugiese zuletzt, er sei "überrascht" gewesen, als ihn Tuchel zu Dortmunder Zeiten, erstmals ins Zentrum stellte: "Ich habe manchmal auf der linken Seite gespielt, aber nie innen. Das erste Spiel war richtig gut – und dann hat er mich im Mittelfeld gelassen."

Dank Tuchel habe Guerreiro "viel über diese Position gelernt". Über die Jahre perfektionierte der Neuzugang seine Qualitäten im Zentrum, sodass Tuchel bei der Wiedervereinigung darauf aufbauen will: "Rapha ist ein sehr schlauer Passspieler. Ein sehr, sehr guter Ballbesitzspieler und sehr gefährlich aus der Halbposition, wenn er rund um den Sechzehner spielt, um Assists zu geben", erklärte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem 1:0 gegen Kawasaki Frontale während der Asien-Tour der Bayern.

Raphaël Guerreiro ist derzeit verletzt. © imago/ActionPictures

Der deutsche Rekordmeister würde, durch Guerreiros Qualitäten "von der Linksverteidigerposition auf die Doppelsechs reinzuschwimmen", auch an Flexibilität und Optionen im Spielaufbau gewinnen. Momentan fällt der Portugiese mit einem Muskelbündelriss in der rechten Wade aus. Wann er sein Comeback gibt, ist noch offen. Die Bayern selbst sprachen lediglich davon, dass der Neuzugang "in nächster Zeit" nicht zur Verfügung steht.

Selbst Salah staunt, wenn "Phonzy Lust und Freude verspürt"

Alphonso Davies ist aufgrund der aktuellen Lage daher gesetzt, was er für sein Spiel auch brauche. Denn: "Phonzy kommt über den Speed, über seine Dynamik, über seine Dribblings, auch viel übers Selbstvertrauen, dass er sich das zutraut und seine Geschwindigkeit und seine Dribblings auch ausspielt", so Tuchel.

Es sei wichtig, dass "Phonzy Lust und Freude verspürt und Selbstvertrauen hat. Das gibt uns dann die Möglichkeit, über viel Tempo durch die letzte Linie zu kommen. Auch, mit viel Anlauf zu kommen". In den beiden Testspielen gegen Manchester City (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) lieferte Davies solide Partien ab und erinnerte wieder an die Dynamik, die ihn in seiner Durchbruchsaison 2019/20 auszeichnete. Beim 4:3 über Liverpool knüpfte "Phonzy" an diese Leistungen an und ließ mit seiner Geschwindigkeit selbst Gegenspieler Mohamed Salah staunen.

Bereits gegen Manchester City lieferte Alphonso Davies eine grundsolide Partie ab – auch im Duell mit Neuzugang Mateo Kovacic. © imago/Yohei Osada/AFLOSPORT

Deshalb ist Tuchel froh, mit Guerreiro und Davies zwei "sehr unterschiedliche Spielertypen" zu haben, "die uns viele, viele Möglichkeiten geben" – und in Frans Krätzig noch einen dritten, der sich zunehmend aufdrängt.