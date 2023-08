FC-Bayern-Star Konrad Laimer wechselt Trikotnummer – Unmut bei Fans

Nur wenige Wochen nach seiner Verpflichtung hat Konrad Laimer schon seine Trikotnummer geändert. Fans, die noch ein Leibchen mit der alten Nummer haben, ärgern sich und müssen auf Kulanz des FC Bayern hoffen.

München - Diese Entscheidung kommt nicht bei jedem gut an: Konrad Laimer, erst vor wenigen Wochen von RB Leipzig verpflichtet, hat seine Trikotnummer gewechselt. Der österreichische Mittelfeldspieler läuft fortan nicht mehr mit der 24, sondern mit seiner Lieblingsnummer 27 auf. Diese hatte zuvor der mittlerweile zu Inter Mailand abgewanderte Yann Sommer getragen.

Bei Teilen der Fans sorgt der Nummernwechsel für Unmut. Wer sich in den vergangenen Wochen ein Leibchen mit der 24 gekauft hat, steht nun nämlich mit einem veralteten Trikot da. Auf Social Media beschweren sich einige Anhänger über den ungünstigen Zeitpunkt des Nummernwechsels.

FC Bayern: Fans haben kein Anrecht auf Trikot-Umtausch

"Die Leute, die sein Trikot mit der Nr.24 gekauft haben, kommen sich sicher bescheuert vor. Und die Fan Shops, die schon seine Trikots mit seiner Nr.24 gemacht haben", schreibt etwa ein User auf Twitter. Ein anderer erzählt, dass er sich erst eine Stunde vor Bekanntgabe des Nummernwechsels ein Trikot des Österreichers gekauft hat.

Ein Anrecht für einen Umtausch in ein aktuelles Trikot sehen die Geschäftsbedingungen des Bayern-Shops übrigens nicht vor. Wie der Verein gegenüber der AZ mitteilt, sollen sich Betroffene per Mail (store@fcbayern.com) ans Servicecenter zu wenden.

Dann wird eine Einzelfallprüfung vorgenommen und entschieden, ob das alte Trikot in ein neues umgetauscht wird. Besitzer eines Laimer-Trikots müssen also auf Kulanz von Vereinsseite hoffen.

Wegen Landsmann David Alaba: Konrad Laimer will "die 27 in Ehren halten"

Der Österreicher selbst freut sich jedenfalls über seine neue Nummer, die er schon bei seinen vorherigen Stationen getragen hatte. "Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe", erklärt Laimer, der mit seiner neuen Rückennummer in große Fußstapfen tritt.

Schließlich gehörte die über Jahre hinweg seinem Landsmann David Alaba. "Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe", verspricht Laimer.