Vierkampf im Bayern-Herz: So stehen die Chancen von Goretzka und Co.

Gravenberch brilliert bei seinem Startelf-Debüt, Goretzka meldet sich mit einem Tor zurück – und da sind ja auch noch Kimmich und Sabitzer: Bayerns Mittelfeld ist stark wie selten. "Optimal für uns."

Bastian Schweinsteiger beglückwünschte in den Katakomben des Kölner Stadions seine alten Freunde vom FC Bayern, es wurde abgeklatscht und umarmt, ehe sich der ARD-Experte Richtung VIP-Bereich aufmachte.

Doch über den Spieler des Spiels, Ryan Gravenberch, äußerte sich Schweinsteiger dann schon noch – quasi von Mittelfeld-Legende zu Mittelfeld-Juwel. "Gut" habe der 20-jährige Niederländer bei seinem Startelf-Debüt gespielt, sagte Schweinsteiger der AZ: "Ich muss ihn natürlich noch öfter sehen." Als Schweinsteiger ein paar Treppenstufen hinaufgegangen war, drehte er sich noch mal um. "Guter linker Fuß", ergänzte der inzwischen 38-jährige, Richard-Gere-graue Schweinsteiger. "Das ist schon mal wichtig."

Gravenberch schlängelt sich geschickt an seinen Gegnern vorbei

Das sah man auch beim Treffer zum 1:0 an diesem Spätsommerabend gegen Drittliga-Klub Viktoria Köln. Ganz überlegt schob Gravenberch den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß ins linke Eck, es war der Türöffner für Bayern in dieser 35. Minute beim souveränen 5:0-Erfolg.

Und nicht die einzige elegante Gravenberch-Aktion zum Auftakt des DFB-Pokals. Immer wieder schlängelte er sich geschickt an seinen Gegnern vorbei, zudem bestach er mit Dynamik und Tordrang.

"Er hat sehr gute technische Möglichkeiten, löst Situationen in engen Räumen sehr gut auf", schwärmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Das gepaart mit einer hervorragenden Technik und Torgefahr – also im Mittelfeld sind wir gut besetzt." Und wie!

Neben Gravenberch kam in Köln Joshua Kimmich im Zentrum zum Einsatz. Der 27-Jährige ist als Sechser bei Trainer Julian Nagelsmann gesetzt. Marcel Sabitzer, zuletzt sehr auffällig, kämpfte sich in der Startphase dieser Saison in die Startelf, er dürfte auch am Samstag im Bundesliga-Topspiel bei Union Berlin von Beginn an spielen.

FC-Bayern-Comeback von Leon Goretzka

Und nun gibt es ja auch noch ihn: Leon Goretzka. Der Triple-Held von 2020 gab sein Comeback nach seiner Knie-OP und wochenlangen Pause. Es war ein traumhafter Einstand – denn Goretzka, der in der 68. Minute für Kimmich eingewechselt wurde, erzielte wenig später mit einem Rechtsschuss den 5:0-Endstand.

"Ich bin sehr froh, dass Leon ein Tor gemacht hat. Er hat sich zurückgemeldet", sagte Salihamidzic. Und Nagelsmann meinte: "Man hat gesehen, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen ist." Goretzka sei "ein extrem guter Typ". Der dafür sorgt, dass ein Vierkampf im Zentrum, dem Bayern-Herz, herrscht. Wen wird Nagelsmann wählen, wenn alle fit sind und beispielsweise ein Champions-League-Viertelfinale ansteht?

"Jetzt kann die Saison für mich losgehen, ich bin bei 100 Prozent", sagte Goretzka und äußerte sich positiv über die gestiegene Qualität im Mittelfeld: "Wir reden über Bayern München, Konkurrenzkampf gibt es da immer. In der letzten Saison war es durch Verletzungen und Formtiefs schon oft klar, wer spielt. Das ist in dieser Saison mit Sicherheit alles etwas dichter zusammen."

Was nicht zwangsläufig für Stunk in der Kabine sorgen muss – jedenfalls dann, wenn der Erfolg da ist. Goretzka sprach von einer "super Chemie" in der Mannschaft: "Es ist dieser Spirit da, dass jeder spielen will und man trotzdem dem anderen jedes Tor gönnt. Wir wollen es dem Trainer so schwer wie möglich machen, wen er aufstellt, da sind wir aktuell auf einem guten Weg."

Bayern-Coach Nagelsmann: "Wir haben eine sehr gute Energie"

Mit dieser Atmosphäre kann es für Bayern in dieser Saison weit gehen, im Pokal – genau wie in der Liga und der Champions League. "Es ist genau das, was man sich wünscht: Dass so ein Konkurrenzkampf in der Mannschaft herrscht. Das ist optimal für Bayern München", erklärte Salihamidzic: "Es sind jetzt viele Spiele in den nächsten Wochen. Ich bin sicher, dass der Trainer die richtigen Aufstellungen wählen wird."

Nagelsmann selbst hat noch ein anderes Erfolgsgeheimnis ausgemacht. "Wir haben eine sehr gute Energie", sagte er: "Mein Gefühl ist besser als an jedem Tag der letzten Saison."

Bayern ist bereit zum Angriff.