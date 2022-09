Abwehrchef des FC Bayern: Matthijs de Ligt und die späte Liebe zum Fußball

Matthijs de Ligt gilt als einer der stärksten Verteidiger Europas, zum Fußball kam er allerdings erst verhältnismäßig spät.

München - Bei Bayerns neuem Abwehrchef Matthijs de Ligt und Fußball handelte es sich um Liebe auf den zweiten, vielleicht sogar dritten Blick. "Zunächst habe ich Fußball gar nicht gemocht. Es hat mich einfach nicht so interessiert, ich habe mir auch nie Spiele angeschaut", sagte der 23-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Vereinsinterview.

Matthijs de Ligt kam erst mit sechs Jahren zum Fußball

Erst im Alter von sechs Jahren hat der Niederländer zum ersten Mal gegen einen Ball getreten. "Ab diesem Moment war ich verliebt", erinnerte sich der Innenverteidiger, der zur neuen Saison für 67 Millionen Euro von Juventus Turin an die Isar gewechselt war.

Von einem Tag auf den anderen drehte sich de Ligts Alltag nur noch um das runde Leder. "Wir spielten in der Schule, nach der Schule, im Verein, und dann begann ich auch, alles über die Spieler wissen zu wollen, über die großen Namen. Ich war Feuer und Flamme für alles, was Fußball betraf."

De Ligt blickt auf eine bewegte Karriere zurück

Trotz seiner gerade einmal 23 Jahre blickt der niederländische Nationalspieler bereits auf eine bewegte Karriere zurück. Mit Ajax Amsterdam schaffte er es als Stammspieler bis ins Finale der Europa League, ein Jahr später ins Halbfinale der Champions League. 2019 wechselte er zu Juventus Turin und lernte dort von den italienischen Abwehr-Legenden Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci.

"Ich konnte früh sehr viel lernen und adaptieren, bei Ajax, in der niederländischen Nationalelf und dann bei Juventus Turin", sagt er rückblickend: "Spieler wie Chiellini, Bonucci, Cristiano Ronaldo oder Buffon sind zehn, zwölf, 13 Jahre älter, und an diesen Persönlichkeiten habe ich mich orientiert."