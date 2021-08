Verstärkung für Nagelsmann: Müller, Neuer und Kimmich zurück beim FC Bayern

Die drei EM-Fahrer haben am Sonntag die Leistungstests beim Rekordmeister absolviert. Damit stehen Neu-Coach Nagelsmann in der letzten Woche vor dem ersten Pflichtspiel alle Stars zur Verfügung.

München - Der FC Bayern ist wieder komplett: Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich absolvierten am Sonntag obligatorische Leistungsdiagnostik, am heutigen Montag werden sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Damit hat Neu-Coach Julian Nagelsmann (endlich) den kompletten Kader beisammen - und kann so voll in die erste Trainingswoche vor dem Pflichtspielauftakt am Freitag im Pokal gegen den Bremer SV starten.

Drei EM-Fahrer wieder im Training

Dass die Bayern noch nicht voll auf der Höhe sind, hat die Vorbereitung gezeigt: Vier Spiele absolvierten die Nagelsmänner, vier Mal gingen sie als Verlierer vom Platz.

Das soll und muss sich ändern. Aber mit Mentalitätsmonster Kimmich und dem nimmermüden Müller sind nun auch zwei wichtige Mannschafts-Bausteine wieder verfügbar.