Upamecano, Coman und Co.: Diese FC-Bayern-Stars sind im WM-Finale dabei

Am Sonntag wird in Katar das Finalspiel der Fußballweltmeisterschaft ausgetragen. Auch wenn Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden ist, beteiligen sich einige Spieler der Bundesliga an dem Match Frankreich gegen Argentinien. Einige Stars des FC Bayern laufen für Frankreich auf.

16. Dezember 2022 - 09:14 Uhr | AZ/dpa