Bayerns kanadischer Linksverteidiger schuftet aktuell für sein Comeback nach einer weiteren Verletzung. Kommen er und Musiala auf ihr altes Topniveau? Sogar ein Verkauf scheint möglich

Wenn Alphonso Davies an Real Madrid denkt, kommen ihm bestimmt nicht nur negative Dinge in den Sinn. Vor zwei Jahren, im Halbfinal-Rückspiel der Champions League 2024 unter Ex-Trainer Thomas Tuchel war es Davies, der im Estadio Santiago Bernabéu herrlich zum 1:0 traf und die mitgereisten Bayern-Fans von einer Neuauflage des Wembley-Finals gegen Borussia Dortmund träumen ließ. Davies kurvte von der linken Seite nach innen und traf mit seinem schwächeren rechten Fuß ins rechte Eck, ein Traumtor. Aber letztlich ohne Wert. Denn Real drehte das Spiel, gewann 2:1 und holte schließlich gegen Dortmund zum 15. Mal den Henkelpott.

Comeback-Pläne von Davies

In dieser Saison soll alles anders werden. Davies arbeitet aktuell genauso wie Kapitän Manuel Neuer und Offensivstar Jamal Musiala an seinem Comeback, die jüngst erlittene Zerrung hat der 25-jährige Kanadier ausgeheilt. "Es geht ihm ganz gut, er macht gute Fortschritte", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Wochenende nach dem 4:0 gegen Union Berlin. Davies und Musiala würden die individuellen Trainingseinheiten während der Länderspielpause "gut nutzen, um ihr Level zu erreichen", so Freund: "Hoffentlich sind sie danach dann wieder dabei, das wäre unser großes Ziel."

Unter Tränen raus gegen Atalanta Bergamo: Davies. © IMAGO/Jonathan Moscrop

Davies, Musiala und Neuer sollen beim nächsten Bundesliga-Spiel in Freiburg am 4. April in den Kader zurückkehren, um dann auch für die Viertelfinal-Kracher der Königsklasse gegen Real Madrid (7. und 15. April) bereit zu sein. Es wären drei extrem wertvolle Optionen für Coach Vincent Kompany.

Lange Verletzungshistorie

Für Davies stünden genauso wie für Musiala "viele Highlights an", betonte Freund: "Er ist jetzt Kapitän von Kanada. Beide wissen, dass im April, Mai, Juni und Juli für sie ganz große Dinge passieren können." Und das wird beim FC Bayern auch von ihnen erwartet. Schließlich erhielten Davies und Musiala im Februar 2025 Vertragsverlängerungen bis 2030 mit üppigem Gehalt und Handgeld zugesprochen, seitdem waren beide fast durchgehend verletzt. Davies zog sich im März 2025 einen Kreuzbandriss inklusive Knorpelschaden im rechten Knie zu und musste in Innsbruck operiert werden. Nach seinem Comeback im Dezember erlitt er bereits zwei Muskelverletzungen. Musiala brach sich bei der Klub-WM im Juli 2025 das Wadenbein und verletzte sich zudem schwer am Sprunggelenk. Derzeit hat er am lädierten Sprunggelenk erneut Probleme.

Kämpft wie Davies für sein Comeback: Jamal Musiala. © IMAGO/Giuseppe Maffia

Ob die beiden Kumpels, die abseits des grünen Rasens viel Zeit mit Michael Olise verbringen, Bayern nun in der entscheidenden Phase der Saison weiterhelfen können? Speziell Davies, der vor seiner Vertragsverlängerung bei Real Madrid gehandelt wurde, steht unter Druck. Laut "Bild" ist man beim FC Bayern sogar offen für einen Verkauf im Sommer, sollte das Angebot für Davies stimmen. Manchester United gilt als einer der Interessenten. Bayern wiederum sieht sich nach AZ-Informationen auf den Außenverteidiger-Positionen nach Verstärkung um. Macht Davies den Abflug?

Bleibt Davies oder folgt der Abschied?

Angesichts seines Marktwerts von 45 Millionen Euro wäre eine hohe Ablöse fällig. Aber vielleicht kommt der Kanadier auch wieder auf sein früheres Weltklasse-Niveau - am besten schon gegen Real Madrid.