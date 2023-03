Trikot geleakt: Der FC Bayern wird wieder zur "Bestia Negra"

Das neue Auswärtstrikot der Münchner ist offenbar in Schwarz und Silber gehalten.

München - Das ist mal ein echter Hingucker: Wie die Plattform "footyheadlines.com", die für ihre Trikotenthüllungen bekannt ist, berichtet, tritt der FC Bayern in der Saison 2023/24 in einem schwarzen Auswärtsleiberl an, die Logos sollen in Silber und Lavendel gehalten sein.

So könnte das neue Auswärtstrikot des FC Bayern aussehen. © Screenshot Footyheadlines

Edel und furchteinflößend

Ganz schön edel! Mit dem Dress würde Bayern seinem Ruf als "Bestia Negra" (Angstgegner) alle Ehre machen. So wurden die Münchner einst in Spanien genannt, als sie rund um das Jahr 2000 oft gegen Real Madrid gewannen. Ab der kommenden Spielzeit könnte die Schwarze Bestie nun wieder auf Titeljagd gehen.

Das neue Heimtrikot des FC Bayern soll in Weiß gehalten sein. Nur die Ärmel sind offenbar rot.