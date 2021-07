Trainingsstart beim FC Bayern: Wo war eigentlich Eric Maxim Choupo-Moting?

Am Mittwoch hat Bayerns neuer Trainer Julian Nagelsmann sein erstes Training an der Säbener Straße geleitet. Ein altbekanntes Gesicht hat dabei jedoch gefehlt: Eric Maxim Choupo-Moting. Das steckt dahinter.

München - 20 Spieler konnte Julian Nagelsmann am Mittwoch bei seiner ersten Trainingseinheit als neuer Bayern-Coach an der Säbener Straße begrüßen. Weil die EM-Fahrer noch im Urlaub sind, durften sich etliche Nachwuchsspieler direkt vor dem neuen Trainer beweisen.

Neben den Neuzugängen Dayot Upamecano, Omar Richards und Rückkehrer Sven Ulreich waren auch einige Spieler der Profimannschaft mit von der Partie: Unter anderem gaben Mittelfeldspieler Marc Roca, Leih-Rückkehrer Michael Cuisance und Rechtsverteidiger Bouna Saar direkt Vollgas.

Choupo-Moting darf noch urlauben

Beim genaueren Blick auf die 20-köpfige Trainingsgruppe, fiel auf: Da fehlt doch wer! Wo war Eric Maxim Choupo-Moting? Der Nationalspieler Kameruns war logischerweise kein Teil der diesjährigen Fußball-EM. Weshalb fehlte der Angreifer also zum Vorbereitungsauftakt?

Die Antwort: Auch Choupo-Moting weilt derzeit noch im Urlaub, er hat noch ein paar Tage länger frei bekommen. Zum Anfang der kommenden Woche startet er dann auch in die Vorbereitung unter Nagelsmann.

Der Stürmer nutzt den Urlaub aber bei Weitem nicht nur zur Entspannung, im Gegenteil – Choupo-Moting ist fleißig und hält sich auch in seiner Freizeit fit, wie ein Video auf seinem Instagram-Kanal zeigt.

Neuer, Kimmich und Müller kehren als letztes zurück

Auch die anderen Profis kehren im Laufe des Monats nach München zurück: Das Trio aus Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller wird dabei als letztes ins Training einsteigen und hat noch bis zum 31. Juli Urlaub. Fünf Tage vorher sind die Ferien für Robert Lewandowski, die französischen Nationalspieler und die anderen DFB-Akteure der Münchner vorbei. Nach den Leistungstest trainieren diese am 28. Juli erstmals unter Nagelsmann.

"Ich glaube, dass die Botschaften, die ich gerade in der Kabine rüberbringen wollte, angekommen sind, auch wenn natürlich noch viele Spieler fehlen", sagte Nagelsmann nach seiner ersten Einheit in München auf dem Instagram-Account der Bayern. "Die werden nach und nach dazustoßen. Dann werde ich die Botschaften wiederholen und dann wird das hoffentlich in die richtige Richtung weitergehen."

Und warum haben manche Spieler länger frei als andere? Ganz einfach: Die Länge der Sommerpause für die Stars sei angepasst an die Belastung der vergangenen Saison, so Nagelsmann.