Trainingsauftakt beim FC Bayern: Mission Triple-Verteidigung beginnt

Der FC Bayern startet mit Cybertraining in die Vorbereitung. Schon am Sonntag wartet Mainz.

München - Auf dem Weg zum Triple-Gewinn in der vergangenen Saison war die herausragende Physis ein Erfolgsgeheimnis des FC Bayern.

Erst Coronatest, dann Cybertraining

In erster Linie verantwortlich dafür: Holger Broich, der Fitnesschef der Münchner. Nach neun freien Tagen über Weihnachten startete am Dienstag die kurze Vorbereitung. Wie gewohnt bat Broich das Team zu einer gemeinsamen Einheit Cybertraining, nachdem zuvor die Coronatests stattgefunden hatten.

Neuer will an Erfolge anknüpfen

Bereits am Sonntag (18 Uhr) geht es für das Team von Trainer Hansi Flick mit dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 weiter. Heute Nachmittag beginnt das Mannschaftstraining auf den Rasenplätzen an der Säbener Straße - und damit auch die Mission Triple-Verteidigung. Denn die ist das große Ziel der Bayern. "Wir sind in allen drei Wettbewerben gut dabei", erklärte Kapitän Manuel Neuer in der AZ: "Wir wollen natürlich an die Erfolge anknüpfen, im Februar die Klub-WM als Abschluss unseres Erfolgsjahres 2020 gewinnen und am Ende einer sehr schwierigen Saison wieder mit zählbaren Erfolgen aufwarten."

Ein neues Mittelfeldtalent für die Bayern

Dafür müssen erneut die körperlichen Voraussetzungen geschaffen werden, aber bei Experte Broich sind die Münchner in den besten Händen. Mit Tiago Dantas (20), der ab 1. Januar spielberechtigt ist, begrüßt Flick ein neues Mittelfeldtalent. Der Coach hofft zudem, dass die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka, Javi Martínez, Joshua Zirkzee und Tanguy Nianzou möglichst schnell wieder zur Verfügung stehen. Goretzka könnte schon am Sonntag in die Startelf zurückkehren.