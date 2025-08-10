Thomas Müller sorgt mit einem neuen Look beim Bayern-Training für Aufsehen. Der 35-Jährige zeigt sich gut gelaunt und ist bereit für seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps.

Neuer Look kurz vor dem Abflug nach Kanada: Thomas Müller hat die Fans des FC Bayern am Samstag beim Training an der Säbener Straße mit einem Schnurrbart überrascht. Der 35-Jährige, der sich zurzeit noch beim deutschen Meister fit hält, zeigte sich beim Schreiben einiger Autogramme gut aufgelegt – und eben etwas verändert.

Zumindest für seine knapp 15 Millionen Follower bei Instagram kam das nicht ganz plötzlich: Am Tag zuvor hatte Müller auf der Plattform nämlich in einem Post gefragt, ob er sich einen dort auf einem Selfie präsentierten Schnurrbart stehen lassen solle.

Müller wird kommende Woche in Kanada offiziell vorgestellt

Einige ließen als Reaktion ein "Gefällt mir" da, unter anderem der derzeit verletzte Bayern-Offensivstar Jamal Musiala. Durchaus begeistert zeigte sich Ex-Skistar Felix Neureuther, der in der Kommentarleiste mit einem knappen "Logisch" und gleich drei Daumen nach oben besondere Überzeugungsarbeit leistete.

Thomas Müller überrascht mit Schnauzer beim Training des FC Bayern. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der Schnurrbart geht gewissermaßen auch als sogenannter "Trennungshaarschnitt" durch, den sich viele Menschen nach dem Ende einer Beziehung machen lassen, oft als Zeichen eines Neuanfangs. Schließlich verlässt der Kult-Bayer Müller seinen Herzensklub in Richtung Vancouver Whitecaps, wo der Weltmeister von 2014 in der kommenden Woche offiziell vorgestellt wird.

Vancouver Whitecaps mit Niederlage ohne Müller

Die Kanadier verloren in der Nacht von Samstag auf Sonntag (MESZ) ohne Müller mit 1:2 (0:0) bei den San Jose Earthquakes, auch wegen einer frühen Gelb-Roten Karte (27.). Die Kanadier belegen nach 25 Spielen mit 45 Punkten Rang zwei in der Western Conference, der Abstand auf Tabellenführer San Diego FC beträgt mit einem Spiel weniger vier Zähler.

Erstmals für seinen Klub auflaufen soll der Urbayer dann am 18. August (3 Uhr, MESZ), wenn Vancouver zu Hause auf Houston Dynamo FC trifft. Ob Müller dann immer noch einen Schnurrbart trägt?