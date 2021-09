Thomas Müller sorgt mit Kinderbild für Lacher

Spaßvogel Thomas Müller hat mit einem witzigen Bildervergleich von sich selbst für viele Lacher gesorgt.

München - "Für immer jung, Leidenschaft, Eleganz, Energie - nur die Farben haben sich geändert", schrieb der Mittelfeldspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag auf Instagram zu einem Bilderdoppel: Auf einem ist der Weltmeister von 2014 als kleiner Junge in einem schwarz-gelb-gestreiften Spieltrikot zu sehen, auf dem zweiten in der dunklen Mannschaftskluft der Münchner.

Frau Lisa und Kumpel Schweinsteiger reagieren amüsiert

"Der Wadenumfang hat sich auch nicht wirklich verändert", schrieb seine Frau Lisa in Anspielung auf Müllers schlanke Beine humorvoll.

Auch sein Kumpel Bastian Schweinsteiger konnte sich einen launigen Kommentar nicht verkneifen: "Stutzen & Schienbeinschoner sind überraschenderweise auf Idealposition. Beide Fotos müssten also noch vor der 10. Minute gemacht worden sein, oder?", schrieb der Weltmeister von 2014 und frühere deutsche Auswahlkapitän zu den Fotos von Thomas Müller.