Thomas Müller, der Vierhundertsassa des FC Bayern

Thomas Müller ist bei Bayern nicht wegzudenken. Sein Debüt in der Bundesliga hat er im August 2008 gegeben, nur fünf Spieler haben in der großen Bayern-Historie öfter in der Liga für die Roten gespielt.

17. Dezember 2021 - 16:37 Uhr | Matthias Kerber

"Ich musste früh lernen, andere Wege zu finden, um zum Tor zu kommen - etwa Spielintelligenz", sagt Bayerns torgefährlichster Raumdeuter Thomas Müller. © IMAGO / Eibner