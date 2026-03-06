Stürmerstar fällt gegen Gladbach aus: So bitter ist die Bayern-Bilanz ohne Harry Kane

Verletzungsbedingt muss der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane verzichten. Ohne den Stürmerstar war die Bilanz der Münchner in der Vergangenheit nicht unbedingt berauschend.

Harry Kane zog sich im Spiel gegen Borussia Dortmund eine Prellung der linken Wade zu und fällt gegen Gladbach aus.

Wenn der FC Bayern am Freitagabend auf Borussia Mönchengladbach trifft, dann wird ein Star auf dem Spielbogen fehlen: Harry Kane (32). Der Superstar mit der eingebauten Torgarantie wird den Münchnern wegen einer Prellung an der linken Wade, welche er in Topspiel gegen Borussia Dortmund erlitten hatte, fehlen.

Bitter für Kane, der damit gegen Gladbach nicht weiter sein Tore-Konto von bisher 30 Saisontreffern ausbauen kann, auf dem Weg den Ligarekord von Robert Lewandowski (41 Saisontore) zu knacken.

Ohne Kane sind die Bayern zweimal im DFB-Pokal ausgeschieden

Aber auch der FC Bayern dürfte nicht glücklich darüber sein, dass ihr Stürmerstar ausfällt, denn wenn ihr Goalgetter in der Vergangenheit ausgefallen ist, haben die Münchner des Öfteren Federn und Punkte lassen müssen.

Seit seinem Wechsel von Tottenham zu den Bayern fehlte Harry Kane wettbewerbsübergreifend bisher nur in neun Partien, einmal saß der 32-Jährige eine Gelbsperre ab, die anderen acht Spiele verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses oder Rückenproblemen.

Und die Kein-Kane-Bilanz ist alles andere als überzeugend für die Münchner. Von den neun Spielen konnte der FC Bayern nur vier gewinnen. Eines endete Remis und viermal ging man sogar als Verlierer vom Platz. Im Schnitt holten die Bayern ohne Kane nur 1,44 Punkte pro Partie. Besonders bitter dabei, die beiden Pleiten gegen Leverkusen (0:1 im Dezember 2024) und in Saarbrücken (1:2 im Jahr 2023) waren gleichbedeutend mit dem frühen Aus im DFB-Pokal.

Jackson oder Gnabry: Wer spielt für Kane im Sturm?

In welche Richtung sich die Kein-Kane-Bilanz gegen Gladbach entwickelt, wird man am Freitagabend sehen. Noch ist offen, wenn Bayern-Coach Vincent Kompany anstelle von Harry Kane in die Startaufstellung nimmt. Der Belgier hat mit Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson (24) und Serge Gnabry (30) zwei Optionen für die offene Position im Sturm.

Während Kane gegen Gladbach definitiv fehlen wird, steht eine Teilnahme am wichtigen Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo unter einem besseren Stern. Kompany geht davon aus, dass ihm sein unersetzlicher Stürmerstar am Dienstagabend wieder zur Verfügung steht.

Auch wenn Harry Kane am Freitagabend verletzungsbedingt auf der Tribüne Platz nehmen muss, macht eine Statistik den Münchnern dennoch Mut. Von den vergangenen 15 Bundesliga-Partien, die der FC Bayern an einem Freitag austragen mussten, blieb der deutsche Rekordmeister stets ungeschlagen (12 Siege, drei Remis).

Letzte Bayern-Niederlage an einem Freitag war gegen Gladbach

Interessanter Fakt: Die letzte Niederlage an einem Freitag setzte es für die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Anfang Januar 2022 schlugen die "Fohlen" die Münchner mit 2:1. Auch damals hatten die Münchner ein Heimspiel. Gibt es Freitagabend in der Allianz Arena eine Duplizität der Ereignisse oder holt sich der FC Bayern den 21. Saisonsieg?