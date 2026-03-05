Gladbachs Polanski: "Das wäre gegen Bayern fast Selbstmord"

Die abstiegsbedrohten Mönchengladbacher wollen sich im Spiel beim Tabellenführer Bayern München nicht bloß hinten reinstellen. Trainer Eugen Polanski und Torwart Moritz Nicolas wittern eine Chance.

Mönchengladbach

Der Trainer Eugen Polanski hat nicht vor, sich mit Borussia Mönchengladbach im Spiel beim Tabellenführer Bayern München nur hinten reinzustellen. "Das wäre gegen Bayern fast Selbstmord", sagte Polanski auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

"Du kannst die Bayern ärgern, wenn du sie in ihrem Rhythmus störst", sagte Polanski, "wir schenken nichts ab, wir fahren nicht hin mit dem Gedanken: Da holen wir nichts." Dass die Münchner auf ihren verletzten Topstürmer Harry Kane verzichten müssen, macht für Polanski keinen Unterschied: "Es ist egal, wen sie aufstellen, da spielen nur Topspieler."

Torwart Nicolas: "Glauben alle an den Klassenerhalt"

Trotz des jüngsten 1:0-Erfolgs gegen Union Berlin hat Gladbach weiter nur drei Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Torwart Moritz Nicolas sagte bei "Sky": "Jeder in der Mannschaft ist sich der Situation bewusst und glaubt an den Klassenerhalt."

Nicolas wittert eine Möglichkeit, in München zu punkten. "Bayern ist die Ausnahmemannschaft der Liga, aber vielleicht gibt es ja trotzdem eine Chance für uns", sagte er und erinnerte an Münchner Ausrutscher in dieser Saison: "Augsburg hat in München gewonnen und Mainz hat einen Punkt geholt." Das Hinspiel hatte die Borussia im Oktober zu Hause mit 0:3 verloren.

Hack fällt nach Muskelfaserriss weiter aus

Gladbach hat weiter große Personalprobleme. Der Flügelstürmer Robin Hack, der nach langer, kniebedingter Verletzungspause schon kurz vor dem Comeback gestanden hatte, zog sich im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu und steht dadurch wieder nicht zur Verfügung. Weiter verletzt fehlen die Angreifer Tim Kleindienst und Nathan Ngoumou. Der Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt fehlt gelbgesperrt.