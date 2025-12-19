Spieltage angesetzt: Termin für den Klassiker FC Bayern gegen BVB steht
Der FC Bayern kann in der Bundesliga bis Ende Februar planen. Die DFL hat am Freitag die Spieltage 20 bis 24 zeitgenau terminiert. Am 31. Januar müssen die Münchner zum Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) in den hohen Norden zum Hamburger SV. Es folgt ein Sonntagabendspiel (8. Februar, 17.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen die TSG 1899 Hoffenheim. An einem Samstagnachmittag (14. Februar, 15.30 Uhr) ist der FC Bayern zu Gast bei Werder Bremen.
Eine Woche später (21. Februar, 15.30 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Wie zu erwarten findet der deutsche Klassiker Samstagabend statt: Die Münchner gastieren am 28. Februar (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund.
Fest steht auch schon: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Spieltag
|Datum
|Spiel
|Freundschaftsspiel
|02.08.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
|Freundschaftsspiel
|07.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern - Tottenham 4:0
|Freundschaftsspiel
|12.08.2025, 18 Uhr
|Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
|Supercup
|16.08.2025, 20.30 Uhr
|VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:0
|DFB-Pokal, 1. Runde
|27.08.2025, 20.45 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 2. Spieltag
|30.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – HSV 5:0
|Champions League, 1. Spieltag
|17.09.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Chelsea 3:1
|Bundesliga, 4. Spieltag
|20.09.2025, 15.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 5. Spieltag
|26.09.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen 4:0
|Champions League, 2. Spieltag
|30.09.2025, 21 Uhr
|FC Paphos - FC Bayern 1:5
|Bundesliga, 6. Spieltag
|04.10.2025, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 7. Spieltag
|18.10.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
|Champions League, 3. Spieltag
|22.10.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Brügge 4:0
|Bundesliga, 8. Spieltag
|25.10.2025, 15.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|29.10.2025, 20.45 Uhr
|1. FC Köln - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 9. Spieltag
|01.11.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
|Champions League, 4. Spieltag
|04.11.2025, 21 Uhr
|Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 10. Spieltag
|08.11.2025, 15.30 Uhr
|Union Berlin – FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 11. Spieltag
|22.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – SC Freiburg 6:2
|Champions League, 5. Spieltag
|26.11.2025, 21 Uhr
|FC Arsenal - FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 12. Spieltag
|29.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|03.12.2025, 20.45 Uhr
|Union Berlin - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 13. Spieltag
|06.12.2025, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
|Champions League, 6. Spieltag
|09.12.2025, 18.45 Uhr
|FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
|Bundesliga, 14. Spieltag
|14.12.2025, 17.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
|Bundesliga, 15. Spieltag
|21.12.2025, 17.30 Uhr
|1. FC Heidenheim– FC Bayern
|Freundschaftsspiel
|06.01.2026, 15 Uhr
|RB Salzburg - FC Bayern
|Bundesliga, 16. Spieltag
|11.01.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfL Wolfsburg
|Bundesliga, 17. Spieltag
|14.01.2026, 20.30 Uhr
|1. FC Köln – FC Bayern
|Bundesliga, 18. Spieltag
|17.01.2026, 18.30 Uhr
|RB Leipzig – FC Bayern
|Champions League, 7. Spieltag
|21.01.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Union Saint-Gilloise
|Bundesliga, 19. Spieltag
|24.01.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC Augsburg
|Champions League, 8. Spieltag
|28.01.2026, 21 Uhr
|PSV Eindhoven - FC Bayern
|Bundesliga, 20. Spieltag
|31.01.2026, 18.30 Uhr
|HSV - FC Bayern
|Bundesliga, 21. Spieltag
|08.02.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|DFB-Pokal, Viertelfinale
|11.02.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern - RB Leipzig
|Bundesliga, 22. Spieltag
|14.02.2026, 15.30 Uhr
|Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 23. Spieltag
|21.02.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
|Bundesliga, 24. Spieltag
|28.03.2026, 18.30 Uhr
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 25. Spieltag
|06.-08.03.2026
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 26. Spieltag
|13.-15.03.2026
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 27. Spieltag
|20.-22.03.2026
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 28. Spieltag
|04./05.04.2026
|SC Freiburg – FC Bayern
|Bundesliga, 29. Spieltag
|10.-12.04.2026
|FC St. Pauli – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|17.-19.04.2026
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|Bundesliga, 31. Spieltag
|24.-26.04.2026
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|02./03.05.2026
|FC Bayern – 1. FC Heidenheim
|Bundesliga, 33. Spieltag
|08.-10.05.2026
|VfL Wolfsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|16.05.2026,15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
