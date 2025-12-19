AZ-Plus
Update

Spieltage angesetzt: Termin für den Klassiker FC Bayern gegen BVB steht

Die DFL hat die Spieltage 20 bis 24 der Saison 2025/26 zeitgenau terminiert. Ein Sonntagsspiel und zwei Topspiele am Samstagabend warten auf den FC Bayern.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 17  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/MIS

Der FC Bayern kann in der Bundesliga bis Ende Februar planen. Die DFL hat am Freitag die Spieltage 20 bis 24 zeitgenau terminiert. Am 31. Januar müssen die Münchner zum Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) in den hohen Norden zum Hamburger SV. Es folgt ein Sonntagabendspiel (8. Februar, 17.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen die TSG 1899 Hoffenheim. An einem Samstagnachmittag (14. Februar, 15.30 Uhr) ist der FC Bayern zu Gast bei Werder Bremen. 

Eine Woche später (21. Februar, 15.30 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Wie zu erwarten findet der deutsche Klassiker Samstagabend statt: Die Münchner gastieren am 28. Februar (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund.

Fest steht auch schon: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Spieltag Datum  Spiel 
Freundschaftsspiel  02.08.2025, 15.30 Uhr FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
Freundschaftsspiel 07.08.2025, 18.30 Uhr FC Bayern - Tottenham 4:0
Freundschaftsspiel 12.08.2025, 18 Uhr Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
Supercup 16.08.2025, 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 1. Spieltag 22.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – RB Leipzig 6:0
DFB-Pokal, 1. Runde 27.08.2025, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 2. Spieltag 30.08.2025, 18.30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – HSV  5:0
Champions League, 1. Spieltag 17.09.2025, 21 Uhr FC Bayern  - FC Chelsea 3:1
Bundesliga, 4. Spieltag 20.09.2025, 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern  1:4
Bundesliga, 5. Spieltag 26.09.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – Werder Bremen 4:0
Champions League, 2. Spieltag 30.09.2025, 21 Uhr FC Paphos - FC Bayern 1:5
Bundesliga, 6. Spieltag 04.10.2025, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 7. Spieltag 18.10.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
Champions League, 3. Spieltag 22.10.2025, 21 Uhr FC Bayern - FC Brügge 4:0
Bundesliga, 8. Spieltag 25.10.2025, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
DFB-Pokal, 2. Runde 29.10.2025, 20.45 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 1:4
Bundesliga, 9. Spieltag 01.11.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
Champions League, 4. Spieltag 04.11.2025, 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 10. Spieltag 08.11.2025, 15.30 Uhr Union Berlin – FC Bayern 2:2
Bundesliga, 11. Spieltag 22.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – SC Freiburg 6:2
Champions League, 5. Spieltag 26.11.2025, 21 Uhr FC Arsenal - FC Bayern 1:3
Bundesliga, 12. Spieltag 29.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
DFB-Pokal, Achtelfinale 03.12.2025, 20.45 Uhr Union Berlin - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 13. Spieltag 06.12.2025, 15.30 Uhr VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
Champions League, 6. Spieltag 09.12.2025, 18.45 Uhr FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
Bundesliga, 14. Spieltag 14.12.2025, 17.30 Uhr FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
Bundesliga, 15. Spieltag 21.12.2025, 17.30 Uhr 1. FC Heidenheim– FC Bayern
Freundschaftsspiel 06.01.2026, 15 Uhr RB Salzburg - FC Bayern
Bundesliga, 16. Spieltag 11.01.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfL Wolfsburg
Bundesliga, 17. Spieltag 14.01.2026, 20.30 Uhr 1. FC Köln – FC Bayern
Bundesliga, 18. Spieltag 17.01.2026, 18.30 Uhr RB Leipzig – FC Bayern
Champions League, 7. Spieltag 21.01.2026, 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise
Bundesliga, 19. Spieltag 24.01.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – FC Augsburg
Champions League, 8. Spieltag 28.01.2026, 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern
Bundesliga, 20. Spieltag 31.01.2026, 18.30 Uhr HSV - FC Bayern
Bundesliga, 21. Spieltag 08.02.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
DFB-Pokal, Viertelfinale 11.02.2026, 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig
Bundesliga, 22. Spieltag 14.02.2026, 15.30 Uhr Werder Bremen – FC Bayern 
Bundesliga, 23. Spieltag 21.02.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Eintracht Frankfurt 
Bundesliga, 24. Spieltag 28.03.2026, 18.30 Uhr Borussia Dortmund – FC Bayern 
Bundesliga, 25. Spieltag 06.-08.03.2026 FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
Bundesliga, 26. Spieltag 13.-15.03.2026 Bayer Leverkusen – FC Bayern 
Bundesliga, 27. Spieltag 20.-22.03.2026 FC Bayern – Union Berlin
Bundesliga, 28. Spieltag 04./05.04.2026 SC Freiburg – FC Bayern 
Bundesliga, 29. Spieltag 10.-12.04.2026 FC St. Pauli – FC Bayern
Bundesliga, 30. Spieltag 17.-19.04.2026 FC Bayern – VfB Stuttgart
Bundesliga, 31. Spieltag 24.-26.04.2026 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 02./03.05.2026 FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga, 33. Spieltag 08.-10.05.2026 VfL Wolfsburg – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 16.05.2026,15.30 Uhr FC Bayern – 1. FC Köln
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
17 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel am 06.09.2024 07:22 Uhr / Bewertung:

    Warum erscheinen Kommentare von 2023 wenn es hier um die Saison 2024/25 geht?
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Die "alten" Kommentare bezogen sich auf die Vorsaison.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 06.09.2024 18:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Sparmaßnahmen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst am 07.11.2025 11:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Hast du nicht den Roten Balken in der Headline nicht gesehen ,das steht Update“,dieses kann noch 5 Jahre so weiterlaufen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.