Spielplan-Panne: Erste Bundesliga-Begegnungen des FC Bayern offenbar bekannt

Am Freitag um 12 Uhr gibt die DFL offiziell den Bundesliga-Spielplan bekannt. Dem 1. FC Köln, Gegner des FC Bayern vom 34. Spieltag letzten Saison, unterlief eine vorzeitige Panne, die auch Begegnungen des Rekordmeisters enthüllt.

Am 34. Spieltag schoss Jamal Musiala den FC Bayern in Köln zur Meisterschaft. Die nächste Begegnung steht am 12. Spieltag an.

München – Eine Ballannahme, eine Drehung, ein Abschluss – und der FC Bayern ist Meister.

Am 34. Spieltag entschied Jamal Musiala auf dramatische Art und Weise das Titelrennen. Seitdem ruht die Bundesliga. In der DFL-Zentrale in Frankfurt arbeitete man am neuen Spielplan.

Bundesliga-Spielplan: FC Bayern trifft im Herbst auf Köln

Am frühen Donnerstagabend jedoch kam ein Dokument mit den Begegnungen des 1. FC Köln an die Öffentlichkeit, berichtet die "Bild". Sollte die DFL dieses an den Klub weitergeleitet und der "Effzeh" es in falsche Hände gegeben haben, drohen dem Verein Schwierigkeiten.

Jenes Dokument enthüllte, dass der FC Bayern am 12. Spieltag in Köln antritt und am 29. Spieltag zuhause in der Allianz Arena. Die Kölner selbst eröffnen ihre Saison bei Vizemeister Borussia Dortmund.