Sonderlob von Nagelsmann: Bayern-Star Tolisso vor Kader-Rückkehr

Nach einer schwierigen Vorbereitung samt Corona-Infektion steht Corentin Tolisso im Supercup gegen Borussia Dortmund womöglich wieder im Kader. Trainer Julian Nagelsmann hebt den Vorbildcharakter des französischen Weltmeisters hervor.

München - Endlich gibt es wieder positive Nachrichten von Corentin Tolisso! Der französische Mittelfeldspieler, der auch in der vergangenen Saison wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und aufgrund einer Corona-Infektion die Vorbereitung beim FC Bayern verpasst hatte, steht im Supercup am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sat1, Sky und im AZ-Liveticker) womöglich wieder im Kader.

Trainer Julian Nagelsmann schwärmte am Montag von der Trainingsarbeit des 27-Jährigen, insbesondere Tolissos Vorbildcharakter imponierte dem Bayern-Coach. "Mit Coco Tolisso haben wir wahrscheinlich jemanden, der wieder zurückkommt. Er hat am Wochenende bei der U23 ein Wettkampfersatztraining absolviert und hat das - auch was seine Vorbildfunktion angeht - herausragend gut gemacht", meinte Nagelsmann und erklärte: "Es ist mir sehr viel wert, wenn einer bei der U23 trainiert und dort vorangeht."

Tolisso macht Fortschritte - Vorsicht bei Hernández

Tolisso befinde sich körperlich in einer guten Verfassung und habe auch bei seinen Einheiten in der ersten Mannschaft einen guten Eindruck hinterlassen. Ob er dabei sein wird, wenn es am Dienstag im Signal-Iduna-Park um den ersten Titel der Saison geht, wird nach dem Abschlusstraining entschieden. "Wenn heute alles passt, wird er mitkommen. Wir haben heute noch eine Einheit, die schaue ich mir an. Morgen entscheiden wir dann, wer spielt", so Nagelsmann.

Nicht mit dabei sein wird Lucas Hernández, bei dem Nagelsmann nach dessen Meniskus-Operation kein Risiko eingehen will. "Lucas macht heute wieder etwas mit dem Ball auf dem Platz, er muss körperlich ein bisschen aufholen. Ich gebe ungern Prognosen ab. Natürlich freuen wir uns, wenn er so früh wie möglich wieder kommt, er braucht aber auch die notwendige Zeit. Wir brauchen ihn und freuen uns, wenn er zurück kommt", meint Nagelsmann.