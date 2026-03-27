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So steht es um Nationalspieler Pavlovic

Hüftbeschwerden haben Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft zuletzt ausgebremst. Jetzt kann der Mittelfeldspieler wieder trainieren.
dpa |
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Aleksandar Pavlović trainiert wieder beim FC Bayern. (Archivbild)
Aleksandar Pavlović trainiert wieder beim FC Bayern. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Nach der Absage für die ersten Länderspiele des WM-Jahres ist Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler absolvierte heute eine individuelle Einheit auf dem Platz. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, befindet sich Pavlovic nach seinen Hüftbeschwerden damit auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining.

Pavlovic musste DFB-Spiele absagen

Der 21-Jährige fehlte dem Tabellenführer vor knapp einer Woche beim 4:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin und musste dann auch für die DFB-Testspiele gegen die Schweiz und Ghana absagen.Offensivspieler Jamal Musiala (23) war nach seiner Schmerzreaktion am operierten linken Fuß ebenfalls wieder im individuellen Training. Das traf auch auf Außenverteidiger Alphonso Davies (25) nach einer Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein zu.

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