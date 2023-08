Sky-Experte Didi Hamann: "Glaube nicht, dass der FC Bayern so plant, dass Manuel Neuer erneut spielt"

Die Torwart-Frage beschäftigt den FC Bayern seit Monaten: Sky-Experte Didi Hamann spricht in der AZ über seine Zweifel an der Rückkehr von Manuel Neuer und den Sechser-Plan von Trainer Thomas Tuchel.

"Wenn Neuer wiederkommen sollte, wäre das ein Bonus": Didi Hamann glaubt nicht an die baldige Rückkehr des Bayern-Kapitäns. Foto: imago

München - Am Samstag startete der FC Bayern mit einer schmerzhaften 0:3-Pleite im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig in die neue Pflichtspiel-Saison. Die Niederlage zeigte: Noch sind im Kader wichtige Positionen offen. Zwar ist der Transfer von Harry Kane endlich durch, doch Trainer Thomas Tuchel hätte gern noch einen Sechser – und dann ist da noch die Torwartfrage.

Im AZ-Interview spricht der ehemalige Bayern-Profi und heutige TV-Experte Didi Hamann Klartext. Er glaubt nicht an eine Rückkehr von Manuel Neuer und sieht so manchen der bisherigen Transfers des Rekordmeisters kritisch.

Führungschaos beim FC Bayern? "Jetzt holen sie einen, mit dem Tuchel nicht mal gesprochen hat"

AZ: Herr Hamann, Bayerns Trainer Thomas Tuchel wünscht sich noch einen defensiv denkenden Sechser. Bekommt er den?

DIDI HAMANN: Ich glaube, dass die Sache mit dem Sportdirektor (Christoph Freund, d.Red.) da eine Rolle spielt: Dass sie Tuchel vorgegaukelt haben, dass er der wichtigste Mann ist und jetzt holen sie einen, mit dem er nicht mal gesprochen hat. Was ist das? Und der alten Führung werfen sie vor, dass sie nicht kommuniziert haben.

Tuchel zieht sein Ding jetzt durch, das wird nicht allen gefallen, den Spielern am allerwenigsten, er ist sehr direkt. Entweder er kriegt einen Sechser – oder er kriegt keinen. Und wenn es nicht läuft, wird er sagen: Ich habe es euch gesagt. Ich wüsste aber nicht, wen. So lange sich das mit Kane zieht, ist die Frage nach dem Sechser oder einem neuen Torwart "on hold".

Didi Hamann ledert gegen Neuzugang Laimer: "Weiß gar nicht, was er hier soll"

Im Mittelfeld-Zentrum scheint Konrad Laimer den Vorzug vor Leon Goretzka zu bekommen. Ist Laimer besser als Goretzka?

Nein! Aber zumindest musst du ihm die Chance geben. Ich weiß aber gar nicht, was Laimer hier soll. Er ist spielerisch nicht gut genug. Das war der alte Trainer (Julian Nagelsmann, d.Red.). Goretzka ist der bessere Spieler, aber er zeigt das zu wenig.

Konrad Laimer (li.) oder Leon Goretzka? Sky-Experte Didi Hamann hat dazu eine klare Meinung. © IMAGO / Lackovic

Wann wird Manuel Neuer zurückkehren?

Nicht vor Winter. Er muss erst mal fünf, sechs Spiele hinter verschlossenen Türen machen, bis er sich wieder vertraut. Er muss Bälle fangen, in den Zweikampf gehen. Und das in dem Alter. Mein Gefühl ist, dass er nicht mehr zurückkommt. Und wenn, dann muss man schauen, wie er zurückkommt. Er hatte die Schulterverletzung, hat schon bei der WM und in den Wochen vorher nicht gut gehalten. Mit jeder Woche und jedem Monat wird es schwerer, zurückzukommen.

Manuel Neuer war ein Jahr verletzt und soll besser sein als vorher? "Das ist ausgeschlossen"

Aber man hat den Eindruck, dass Bayern auf Neuer wartet und sich ein Stück weit abhängig macht.

Ich glaube nicht, dass Bayern so plant, dass Neuer wieder spielt. Wer jetzt denkt, dass Neuer besser hält als bei der WM – das ist ja ausgeschlossen. Er kann nicht ein Jahr verletzt sein und dann besser halten als vorher. Dass Bayern Yann Sommer hat gehen lassen, finde ich korrekt. Er hat nicht gut genug gehalten. Jetzt musst du schauen, dass du einen holst. Du brauchst eine Nummer eins. Wenn Neuer wiederkommen sollte, wäre das ein Bonus.

Wer könnte die Nummer eins sein?

Ich hatte das schon Oliver Kahn gesagt: Robert Sánchez (zuvor Brighton, jetzt Chelsea. d.Red.) ist ein super Torwart. Er hat seinen Platz verloren letztes Jahr und ist nun als Nummer zwei zu Chelsea. Also: Es gibt schon welche. Aber ich glaube, dass die Kane-Sache über allem steht – und dass die Verantwortlichen sich vielleicht auch nicht einig sind, ob eine Nummer eins kommen soll, falls Neuer wieder zurückkehrt.

Aber du brauchst jetzt einen Torwart, der drei Jahre im Tor steht und nicht sechs Monate. Was Lothar Matthäus gesagt hat mit David de Gea – das ist für mich die wahrscheinlichste Lösung. Er hat letztes Jahr auch nicht so gut gehalten, aber vielleicht hilft ihm ein neues Umfeld. De Gea war ein herausragender Torwart. Wenn du keinen richtigen Stammtorwart hast, musst du ihn holen.

Didi Hamann sieht Thomas Müller als Ergänzungsspieler beim FC Bayern

Wie sehen Sie die Perspektive von Thomas Müller bei Bayern und in der Nationalmannschaft?

Schwer. Ich glaube nicht, dass er zur Nationalmannschaft fährt im September. Vielleicht wird er gebraucht im Februar, März nächstes Jahr. Bei Bayern wird er Ergänzungsspieler sein. Ich glaube aber nicht, dass Müller sich da groß aufführt. Er will nirgends anders mehr hin. Ob er jetzt 10 Mal spielt oder 30 Mal? Wenn es nicht gut läuft und er nicht spielt, wird die Frage von außen gestellt werden. Das ist erfolgsabhängig. Es wird nicht einfacher für ihn. Die Thomas-Müller-Spiele werden es dieses Jahr nicht mehr.