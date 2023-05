Sieg gegen Borussia Dortmund? FC Bayern-Präsident Hainer verspricht FC Augsburg einen "Bierzug"

Der FC Bayern fegt Schalke mit 6:0 aus der Allianz Arena. Nach der Partie zeigte sich Präsident Herbert Hainer zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Zusätzlich kündigte der 68-Jährige ein kleines Geschenk für FC Augsburg an, sollten die Fuggerstädter den BVB nächste Woche schlagen.

München - Der FC Bayern ist weiter auf Kurs elfte Meisterschaft in Folge. Gegen den FC Schalke 04 gewannen die Münchner durch eine starke Leistung mit 6:0. Damit hielt die Mannschaft von Thomas Tuchel den Einpunktevorsprung vor Borussia Dortmund, die ihre Partie ebenfalls mit 5:2 gegen Gladbach gewannen.

Bayern-Präsident Hainer über Kantersieg gegen S04: "War anderer Zug drin"

Vor allem Präsident Herbert Hainer war zufrieden mit dem Auftritt des FC Bayern. "Ich denke, von Anfang an war ein anderer Zug drin als in den Spielen davor. Man hat gesehen, dass die Mannschaft nach vorne spielen und Tore schießen wollte. Ich glaube, man hat auch den Willen bei jedem Einzelnen gesehen, den 75.000 Zuschauern ein tolles Spiel zu zeigen", so der 68-Jährige.

Auch für den wieder in der Startelf stehenden Thomas Müller hatte Hainer lobende Worte übrig: "Er hat das 1:0 gemacht. Das ist wie ein Dosenöffner und dann ist es gelaufen. Da sieht man, dass der Thomas unverzichtbar ist." Das erworbene Selbstvertrauen gilt es laut dem Bayern-Präsidenten nun mit ins Saisonfinale zu nehmen.

FC Bayern könnte am 33. Spieltag Meisterschaft mit Schützenhilfe des FCA perfekt machen

Denn mit etwas Schützenhilfe des FC Augsburg könnte der FC Bayern schon am kommenden Spieltag den elften Titel in Folge in den Himmel stemmen. Gewinnen die Fuggerstädter nämlich ihr Spiel gegen den BVB, wären die Münchner mit einem Dreier gegen RB Leipzig nicht mehr von der Tabellenspitze zu vertreiben.

Für diesen Fall versprach Hainer dem FCA ein Geschenk: "Wenn die Augsburger gewinnen, dann bekommen sie einen Paulaner Bierzug von uns geschickt." Damit sollten die Augsburger also mit der Extraportion an Motivation in die Partie gegen den aktuellen Tabellenzweiten gehen.