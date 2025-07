Nach Jahrzehnten im Fußball-Business beendet Hermann Gerland seine Karriere. Der legendäre Co-Trainer des FC Bayern entdeckte und förderte zahlreiche spätere Weltstars wie Thomas Müller, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger.

Herrmann Gerland hängt seine ikonische Stoppuhr endgültig an den Nagel: Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochabend mitteilte, hat der langjährige Co-Trainer seine Karriere auf eigenen Wunsch beendet. Zuletzt war Gerland als Co-Trainer von Antonio di Salvo bei der U21-Europameisterschaft tätig.

"Ich habe früher als Spieler alles gegeben, aber ich war zu schlecht, um für Deutschland zu spielen", scherzte der 71-Jährige bei der Verkündung seines Ruhestands: "Und jetzt dazustehen und die Nationalhymne zu singen, das war für mich ein Traum. Es hat mir großen Spaß gemacht, und die Jungs waren super."

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Der "Tiger", so sein Spitzname, hatte das Amt als Co-Trainer bei der U21-Nationalmannschaft im September 2021 übernommen. Später nahm er als Assistent von Jogi Löw an der WM 2022 in Katar teil, bevor er wieder zurück zur U21 wechselte. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er aber beim FC Bayern, wo er von 1990 bis 1995 sowie von 2001 bis 2019 in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Beim Rekordmeister assistierte er unter anderem Louis van Gaal, Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti.

Gerland entdeckte zahlreiche spätere Weltstars

Ein großes Faible hatte der gebürtige Bochumer für die Nachwuchsförderung. Während seiner Zeit in München entdeckte er unter anderem spätere Weltstars wie Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Mats Hummels, die unter ihm in der zweiten Mannschaft ihre ersten Schritte im Herrenfußball machten und später zur Weltmeister-Generation von 2014 zählen sollten.

Hermann Gerland mit Thomas Müller, Ex-Bayern-Keeper Pepe Reina und dem ehemaligen Mittelfeldspieler Sebastian Rode. © Andreas Gebert/dpa

"Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für meine Frau und meine Enkelkinder zu haben, die sollen von ihrem Opa noch was haben. Und ganz sicher werde ich dem Fußball verbunden bleiben. In diesem Sinne: Glück auf!", sagt Gerland zum Abschied.

Am Mittwoch wurde Gerland mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Eine Ehrung, die neben seiner fußballerischen Erfolgsgeschichte vor allem sein soziales Engagement wertschätzt.

Auch wegen seiner legendären Sprüche wird Gerland im Gedächtnis bleiben. Der 71-Jährige hat während seiner Karriere gleich mehrere Aussagen getätigt, die nicht nur für Lacher gesorgt, sondern sich teilweise auch nachhaltig im Fußball-Jargon etabliert haben.

Die Sprüche von Hermann Gerland sind legendär

Als mal wieder das Gerede vom Bayern-Dusel war, antwortete Gerland etwa mit dem legendären Spruch "Immer Glück ist Können!" Auch nicht schlecht: "Auf Gefühle gebe ich gar nichts. Dreimal hatte ich das Gefühl einen Sohn gezeugt zu haben und wir haben drei Töchter zu Hause."

Gerland prägte den deutschen Fußball als Trainer wie kaum ein anderer, sein Kopfballpendel ist legendär. "Zum Beginn meiner Cheftrainer-Tätigkeit Hermann an meiner Seite zu haben, war ein Geschenk, für das ich sehr dankbar bin", sagt U21-Coach Di Salvo. "Seine Art, die aus viel mehr als dem 'harten Tiger' besteht, kennenzulernen und davon profitieren zu dürfen, war für mich sehr wichtig."