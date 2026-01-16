Sechs Spieler haben beim FC Bayern das Prädikat "unverzichtbar" – Neuer gehört nicht dazu

Den FC Bayern plagen noch immer Verletzungen, neu hinzugekommen ist Konrad Laimer. Neben dem Österreicher haben fünf weitere Spieler das Prädikat "unverzichtbar" – die AZ gibt einen Überblick.

Kapitän Manuel Neuer zählt bei den Bayern noch immer zu den Führungsspielern, hat mit Jonas Urbig aber einen starken Backup.

Neues Spiel, neues Glück. Die Rückrunde geht tatsächlich bei null los wie es Bayern-Trainer Vincent Kompany zu sagen pflegt. Die Zahlen der Dominanz in der Hinrunde: 15 Siege, zwei Remis, 66 Tore. Davon ein Sixpack zum Saisonstart im August gegen die Leipziger (6:0), auf die die Münchner nun schlappe 15 (!) Punkte Vorsprung haben und mehr als doppelt so viele Tore (RB: 32) erzielt haben.

Kompany freut sich auf das Duell am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) beim Dritten Leipzig, das meist spektakulär, emotional und torreich verlief – letzte Saison gab's ein wildes 3:3, zur Pause lag Bayern 0:2 hinten. "Eine offensivstarke Mannschaft, das kann ein tolles, intensives Spiel werden. Beide Teams können Tore machen. Sehr interessant." Auch ohne den früheren Leipziger Konrad Laimer, der im Sommer 2023 ablösefrei nach München wechselte. Der Dauer(b)renner zog sich beim 3:1 in Köln einen Muskelfaserriss zu, fällt drei bis vier Wochen aus. Ein herber Verlust.

Unersetzbar – das gibt es nicht in Kompanys Kosmos. Doch die Frage ist: Welcher Bayern-Profi darf auf keinen Fall länger ausfallen, um Titel-Träume zu gefährden? Jamal Musiala und Alphonso Davies fehlten lange, Torhüter Manuel Neuer wurde stets top ersetzt von Kronprinz Jonas Urbig. Aber sonst? Auch wenn es dem Erfolgscoach, der alle Spieler gleich behandelt, nicht gefällt, hier das AZ-Ranking der Top 6 der Unverzichtbaren:

Kane darf alles – nur nicht ausfallen

1. Harry Kane (32): Als der Toptorjäger auf dem seifigen Boden in Köln wegrutschte, aufschrie und behandelt werden musste, hatten Kompany und alle Bayern ziemlich erhöhten Puls. Kölns Trainer Lukas Kwasniok bezeichnete den Kapitän der englischen Nationalelf am Mittwochabend als "Außerirdischen". Weil Kane nicht nur am Fließband trifft (20 Ligatore, 31 in allen Wettbewerben), sondern im Spiel als Zehner, Achter, Sechser agiert und im eigenen Strafraum mithilft. Ein Leader, ein Vorbild.

"Harry darf sich frei bewegen, in der Box und dahinter. Er hat manchmal Pässe wie Toni Kroos und Kevin De Bruyne drin", lobte ihn Kompany am Freitag und sagte: "Aber am Ende muss er immer im Strafraum sein. Wenn er da nicht ist, muss die Position ein anderer übernehmen." Kane darf alles – nur nicht ausfallen. Und Bayern muss alles Mögliche tun, um den Vertrag (bis 2027) zu verlängern.

2. Konrad Laimer (28): Der Österreicher kam einst als Sechser-Alternative und hat sich durch stets engagierte Leistungen auf der Rechtsverteidiger-Position unentbehrlich gemacht. Mit Pferdelunge und totalem Biss in den Zweikämpfen. Lange Zeit fahndeten die Bayern-Bosse nach dem perfekt passenden Rechtsverteidiger – Laimer stieß in die Lücke. Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus laufen längst, er will und soll bleiben.

Dauerbrenner Laimer wurde jüngst durch einen Muskelfaserriss ausgebremst. © IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Olise und Díaz sind aus der Offensive nicht mehr wegzudenken

3. Joshua Kimmich (30): Der DFB-Kapitän steht in Leipzig vor seinem Comeback. Vier Spiele verpasste der Sechser in der Hinrunde, die Bayern sämtlich gewann – was nichts heißt. Denn ohne Kimmich stockt das Aufbauspiel auch mal, läuft der Motor im Mittelfeld nicht rund. Ganz abgesehen von seinen Leaderqualitäten.

4. Luis Díaz (29): Kam im Sommer vom FC Liverpool und entwickelte sich trotz einiger Unkenrufe zum Top-Neuzugang. Der Kolumbianer begeistert mit Kampfgeist, Laufbereitschaft und Torgefährlichkeit. Für den linken Flügel haben die Münchner lediglich Talent Wisdom Mike (17) als Backup im Kader. Laut Torhüter Manuel Neuer ist Díaz "einer der besten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe".

Luis Díaz und Harry Kane gehören bei den Bayern zu den Unverzichtbaren. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

5. Michael Olise (24): Der Zauberfuß liegt auf Platz zwei der Scorerliste der Liga (hinter Kane und vor Díaz) mit neun Toren und zwölf Torvorlagen. Auf dem rechten Flügel hat sich der Franzose zu einer DER spektakulären Attraktionen der Liga entwickelt. Sein Backup ist allerdings auch nicht schlecht: Jungstar Lennart Karl.

6. Aleksandar Pavlovic (21): Im zentralen Mittelfeld besticht der gebürtige Münchner durch seine Übersicht, Passsicherheit und Zweikampfstärke – im Spiel mit und gegen den Ball. Ihm gehört die Zukunft in der Schaltzentrale der Bayern.